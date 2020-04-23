В поселке в Кемеровской области пожар уничтожил 22 дома

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В Кемеровской области пожар уничтожил 22 дома в селе Постниково Ижморского района, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Там уточнили, что среди уничтоженных зданий 15 жилых домов, одна дача, шесть брошенных строений и фельдшерско-акушерский пункт. Пожар локализовали на территории 1 тыс. кв. м.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за пожара прервал рабочую поездку в Яшкинский муниципальный округ и выехал на место происшествия, сообщается на сайте администрации правительства региона. По данным властей, огонь уничтожил десять одноквартирных и восемь двухквартирных домов, никто из жителей не пострадал.

Отмечается, что в сгоревших домах проживали 36 человек, из них 13 детей. Их временно разместят в Ижморской школе-интернате. Губернатор пообещал, что в ближайшие часы их обеспечат питанием, временным жильем и необходимой медицинско-психологической помощью. Вопрос постоянного жилья для них решат позднее.