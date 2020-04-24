Число заболевших COVID-19 на авианосце Theodore Roosevelt выросло до 840
На авианосце Theodore Roosevelt, где зафиксировали вспышку коронавируса все члены команды прошли тестирование на инфекцию. Об этом пишет The Hill со ссылкой на сообщение ВМС США.
По итогам тестирования коронавирус подтвердили у 840 человек, говорится в сообщении. Из них 88 уже вылечились, еще четверо находятся в больнице. Никто из них не лежит в отделении интенсивной терапии.
Вспышка коронавирусом произошла на борту авианосца Theodore Roosevelt в конце марта. Командир корабля Бретт Крозье сообщил о распространении заболевания и потребовал срочно эвакуировать моряков. Его письмо попало в открытый доступ, из-за чего 3 апреля его освободили от должности. По словам исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли , капитан «проявил недальновидность», а письмо «напрасно подняло тревогу».
Позднее The New York Times (NYT) сообщила, тест Крозье на коронавирус дал положительный результат. По информации газеты, первые симптомы заболевания у экс-капитана появились еще до того, как он покинул авианосец.