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Пандемия коронавируса ,  
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NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на близкое окружение Крозье.

Первые симптомы заражения у экс-капитана появились еще до того, как он покинул авианосец, отметили двое его коллег по Военно-морской академии. Сейчас Крозье находится на карантине на военно-морской базе на острове Гуам, передает газета.

ВМС США освободили от должности капитана авианосца с зараженными вирусом
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Ранее, 3 апреля, исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли освободил от должности Крозье, пояснив, что капитан не проконтролировал, чтобы письмо о вспышке коронавируса не попало в чужие руки. По его словам, капитан «проявил недальновидность», а письмо «напрасно подняло тревогу».

В попавшем в открытый доступ письме Крозье говорилось, что из-за распространения коронавируса с авианосца необходимо эвакуировать 4 тыс. человек и принять жесткие меры по борьбе с инфекцией.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: США, авианосец, коронавирус
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