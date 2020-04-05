NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на близкое окружение Крозье.

Первые симптомы заражения у экс-капитана появились еще до того, как он покинул авианосец, отметили двое его коллег по Военно-морской академии. Сейчас Крозье находится на карантине на военно-морской базе на острове Гуам, передает газета.

Ранее, 3 апреля, исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли освободил от должности Крозье, пояснив, что капитан не проконтролировал, чтобы письмо о вспышке коронавируса не попало в чужие руки. По его словам, капитан «проявил недальновидность», а письмо «напрасно подняло тревогу».

В попавшем в открытый доступ письме Крозье говорилось, что из-за распространения коронавируса с авианосца необходимо эвакуировать 4 тыс. человек и принять жесткие меры по борьбе с инфекцией.