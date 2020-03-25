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Пандемия коронавируса ,  
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Трое военных на американском авианосце заболели коронавирусом

Три члена экипажа авианосца ВМС США USS Theodore Roosevelt заразились коронавирусом COVID-19 во время плавания. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление Пентагона.

По словам исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли, это первые случаи заражения коронавирусом на авианосце.

«Этих людей поместили в карантин и должны увезти по воздуху с корабля. Мы определили всех тех людей, с которыми они общались, и мы также изолируем их», — сказал Модли, выступая на пресс-конференции.

В настоящий момент Theodore Roosevelt находится в Филиппинском море вместе с универсальным десантным кораблем ВМС США USS America и командным кораблем USS Blue Ridge. Корабль вмещает 5000 моряков, десятки истребителей и другие типы самолетов.

Отмечается, что 15 дней назад авианосец заходил в порт вьетнамского города Дананг, где произошла вспышка коронавируса. Заход корабля был приурочен к 25-летию нормализации обстановки между двумя странами.

По последним данным в ВМС США зарегистрировано 86 случаев заболевания коронавирусом.

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Согласно данным американского Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано более 52 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 677 человек. По всему миру от заболевания скончались более 18 тыс. человек

Теги: авианосец, сша, военнослужащие, коронавирус
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