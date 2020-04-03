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ВМС США освободили от должности капитана авианосца с зараженными вирусом

Военно-морские силы (ВМС) США уволили капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, сообщает Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли.

Агентство отмечает, что командир написал письмо с просьбой принять более решительные меры по борьбе со вспышкой коронавируса на борту авианосца. Крозье попросил снять с корабля более 4 тыс. моряков и изолировать их. В результате документ попал в СМИ.

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По словам Модли, капитан «проявил недальновидность» и не проследил за тем, чтобы письмо не попало в чужие руки. «Это напрасно подняло тревогу», — сказал он.

Reuters пишет, что анализы более 100 человек на борту авианосца дали положительный результат на коронавирус. Накануне глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон пока не планирует эвакуировать экипаж авианосца. По его словам, среди них еще нет серьезно больных. Эспер отметил, что власти предоставляют заболевшим медицинскую помощь.

25 марта Томас Модли сообщил, что три члена экипажа заразились во время плавания. Он рассказал, что эти случаи заболевания стали первыми на авианосце. Модли отмечал, что заразившихся поместили на карантин, их должны были увезти с корабля по воздуху.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: ВМС США, капитан, коронавирус
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