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Разработчик игр Playrix из-за эпидемии выплатит сотрудникам по ₽50 тыс.

Фото: playrix / instagram
Фото: playrix / instagram

Разработчик мобильных игр Playrix выплатит всем сотрудникам по 50 тыс. руб., сообщили РБК в компании.

Выплаты будут сделаны, «чтобы поддержать команду в период карантина». Деньги получат все 2100 сотрудников компании.

В компании считают, что жизнь в условиях карантина вынуждает всех адаптироваться к новым условиям, а значит, сотрудникам компании и их близким «как никогда раньше может быть нужна моральная и финансовая помощь».

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Игорь и Дмитрий Бухманы (слева направо)

«Мы надеемся, что эта сумма поможет снять часть нагрузки и позволит сотрудникам еще лучше позаботиться о себе и своих близких», — сообщили в Playrix.

Кроме того, в компании считают, что таким образом заботятся также о своих пользователях. «Более 100 млн человек по всему миру играют в наши игры и проводят в них больше времени, чем до карантина. Поэтому сейчас для них особенно важна наша работа», — комментирует Playrix.

Playrix — компания-разработчик популярных компьютерных и мобильных игр, основанная в 2004 году Игорем и Дмитрием Бухманами. В числе их разработок — игры Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township.

«Северсталь» выплатит сотрудникам дополнительно по 10 тыс. руб.
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Это не первая российская компания, которая объявила о выплатах сотрудникам, чтобы поддержать их в период карантина. Так, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов распорядился выплатить сотрудникам по 10 тыс. руб. в апреле в качестве меры поддержки из-за коронавируса. Общая сумма выплат составит 500 млн руб.

Сеть ресторанов KFC будет поддерживать сотрудников, которые пострадали от коронавирусной инфекции. Все они получат единоразовую денежную компенсацию в размере $1 тыс.

Теги: мобильные игры, коронавирус, выплаты
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