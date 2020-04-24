Разработчик игр Playrix из-за эпидемии выплатит сотрудникам по ₽50 тыс.
Разработчик мобильных игр Playrix выплатит всем сотрудникам по 50 тыс. руб., сообщили РБК в компании.
Выплаты будут сделаны, «чтобы поддержать команду в период карантина». Деньги получат все 2100 сотрудников компании.
В компании считают, что жизнь в условиях карантина вынуждает всех адаптироваться к новым условиям, а значит, сотрудникам компании и их близким «как никогда раньше может быть нужна моральная и финансовая помощь».
«Мы надеемся, что эта сумма поможет снять часть нагрузки и позволит сотрудникам еще лучше позаботиться о себе и своих близких», — сообщили в Playrix.