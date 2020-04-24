Разработчик игр Playrix из-за эпидемии выплатит сотрудникам по ₽50 тыс.

Кроме того, в компании считают, что таким образом заботятся также о своих пользователях. «Более 100 млн человек по всему миру играют в наши игры и проводят в них больше времени, чем до карантина. Поэтому сейчас для них особенно важна наша работа», — комментирует Playrix.

Playrix — компания-разработчик популярных компьютерных и мобильных игр, основанная в 2004 году Игорем и Дмитрием Бухманами. В числе их разработок — игры Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township.

Это не первая российская компания, которая объявила о выплатах сотрудникам, чтобы поддержать их в период карантина. Так, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов распорядился выплатить сотрудникам по 10 тыс. руб. в апреле в качестве меры поддержки из-за коронавируса. Общая сумма выплат составит 500 млн руб.

Сеть ресторанов KFC будет поддерживать сотрудников, которые пострадали от коронавирусной инфекции. Все они получат единоразовую денежную компенсацию в размере $1 тыс.