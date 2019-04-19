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BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Бизнес ,  
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Миллиардеры по Bloomberg: 7 фактов о братьях-разработчиках из Вологды
Bloomberg оценил состояние каждого из братьев Бухман из Вологды в $1,4 млрд. Они с 2001 года занимаются разработкой компьютерных игр
Игорь и Дмитрий Бухманы (слева направо) (Фото: Corinna Kern / Bloomberg)
  • Разработкой компьютерных игр братья занялись в 2001 году. Идею о продаже игр через интернет подала преподавательница Игоря Бухмана по программированию. На первой игре братья зарабатывали сначала $60, а потом $100 в месяц.
  • В 2004 году Бухманы зарегистрировали ООО «Плейрикс» и наняли первых сотрудников.
  • В 2016 году проект оказался в мировом рейтинге App Annie, который основан на доходах от платных загрузок и покупок внутри приложений в магазинах iOS App Store и Google Play. Разработчик Playrix занял 32-е место, став единственной российской компанией в этом списке. В 2017-м он поднялся на 11-ю строчку, заняв первое место среди европейских издателей игр. Компании удалось обогнать создателей Angry Birds и Spotify, а также российского ИТ-гиганта Mail.Ru Group.
  • Успех Playrix Игорь Бухман связывает с выпуском игры Township — симулятора градостроителя и фермера. Она попала в список лучших игр года для Mac по версии Apple. Известными разработками компании стали игры Homescapes, Gardenscapes и Fishdom, в которые играют 30 млн пользователей по всему миру, прежде всего в Китае и США.
  • Первые игры братья создавали в формате try before you buy: пользователь мог бесплатно поиграть ограниченное время или пройти несколько уровней, прежде чем купить продукт. В дальнейшем, с момента создания Township, Бухманы перешли на модель free-to-play — бесплатные для скачивания продукты без рекламы, где все построено на внутренних покупках пользователей. По этому принципу выпускается большинство игр компании.
  • Компания зарабатывает на рекламе 3% от общего дохода.
  • В феврале 2019 года появилась информация о продаже Playrix китайским игровым компаниям за $3 млрд. Дмитрий Бухман опроверг возможность продажи бизнеса. Игорь Бухман утверждает, что компания намерена достичь уровня гигантов индустрии — Activision Blizzard и Electronic Arts.
При участии: Юлия Цирулева
Теги: Bloomberg
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Bloomberg причислил к миллиардерам братьев — разработчиков игр из Вологды
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