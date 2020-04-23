Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,13 (-1,91) Quote, 12:49
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 81,15 (-2,54) Quote, 12:49
Чемпионат мира по пляжному волейболу перенесли на 2022 год Спорт, 21:37 «Ростех» поставит РЖД 15 тыс. российских компьютеров на ₽1 млрд Бизнес, 21:28 Отреставрированный памятник Жукову вернули на Манежную площадь Общество, 21:27 Как планета сможет обеспечить едой 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 20:59 Бундеслига объявила о готовности возобновить футбольный сезон в мае Спорт, 20:59 Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по поэтапному открытию кафе Бизнес, 20:50 «Вашингтон» выставил на аукцион клюшки Овечкина и Кузнецова Спорт, 20:43 Полиция Подмосковья опровергала данные о нападениях безработных у аптек Общество, 20:37 Мишустин официально уволил Овсянникова после скандала в аэропорту Общество, 20:35 Стартап Nomics разработал программу для предсказаний курса биткоина Крипто, 20:33 Российский МИД вернул две ноты с протестами из-за Крыма Украине Политика, 20:27 Собянин сообщил о снижении числа тестов на COVID из-за нехватки пипеток Общество, 20:21 Власти Москвы закупили голландские тесты на антитела к коронавирусу Общество, 20:19 Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками Финансы, 20:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Полиция Подмосковья опровергала данные о нападениях безработных у аптек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Полиция Московской области не подтверждает появившуюся накануне в социальных сетях и Telegram-каналах информацию об участившихся случаях нападения на пожилых людей граждан, оставшихся без работы. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в мессенджерах распространили недостоверную информацию о группе граждан, которые избивают, а также грабят женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек.

«Данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — сказала Петрова. По ее словам, подобных фактов на территории региона ведомство не зарегистрировало.

Представитель ведомства отметила, что за распространение заведомо ложной информации, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. В полиции также призвали граждан быть бдительными и ориентироваться на информацию официальных источников.

За неделю россияне подали более 180 тыс. заявок о признании безработными
Общество
Антон Котяков

Как ранее заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор столичного центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут, в Москве уровень зарегистрированной безработицы составил 0,66%. По сравнению с данными до начала пандемии (0,44%) показатель вырос на 45%. Как отметил Шкут, на сегодняшний день центр занятости не наблюдает массовых увольнений. Он пояснил, что компании либо отправляют сотрудников на простой, либо ставят им нерабочие дни.

На вопрос ведущего по поводу 12% москвичей, сообщивших о потере работы, глава центра занятости заявил, что, по его мнению, это излишне много. «У нас экономически активного населения в Москве 7,9 млн человек. Вы уже говорите, что миллион москвичей [потеряли работу]… на данный момент у нас такой статистики нет», — сказал он.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: ГУ МВД по Московской области, безработные, нападения, пожилые люди
Материалы по теме
Мишустин ввел максимальные выплаты безработным на три месяца
Общество
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Экономика
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter