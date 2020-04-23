Полиция Подмосковья опровергала данные о нападениях безработных у аптек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Полиция Московской области не подтверждает появившуюся накануне в социальных сетях и Telegram-каналах информацию об участившихся случаях нападения на пожилых людей граждан, оставшихся без работы. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в мессенджерах распространили недостоверную информацию о группе граждан, которые избивают, а также грабят женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек.

«Данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — сказала Петрова. По ее словам, подобных фактов на территории региона ведомство не зарегистрировало.

Представитель ведомства отметила, что за распространение заведомо ложной информации, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. В полиции также призвали граждан быть бдительными и ориентироваться на информацию официальных источников.

Как ранее заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор столичного центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут, в Москве уровень зарегистрированной безработицы составил 0,66%. По сравнению с данными до начала пандемии (0,44%) показатель вырос на 45%. Как отметил Шкут, на сегодняшний день центр занятости не наблюдает массовых увольнений. Он пояснил, что компании либо отправляют сотрудников на простой, либо ставят им нерабочие дни.

На вопрос ведущего по поводу 12% москвичей, сообщивших о потере работы, глава центра занятости заявил, что, по его мнению, это излишне много. «У нас экономически активного населения в Москве 7,9 млн человек. Вы уже говорите, что миллион москвичей [потеряли работу]… на данный момент у нас такой статистики нет», — сказал он.