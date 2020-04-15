За неделю россияне подали более 180 тыс. заявок о признании безработными

Антон Котяков (Фото: Global Look Press)

Россияне подали на госпортале «Работа в России» более 180 тыс. заявлений о признании их безработными. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Введен дистанционный порядок регистрации граждан в качестве безработных. С помощью этого нового инструмента уже подано более 180 тыс. заявлений со стороны наших граждан», — сказал Котяков. Он отметил, что подать заявление можно, не нарушая режим самоизоляции. Для этого требуется заполнить заявлению и резюме на портале «Работа в России», уточнил он.

Дистанционный порядок регистрации безработных начал действовать с 9 апреля.

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