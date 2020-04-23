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Воробьев заявил о создании достаточного запаса средств защиты для медиков

Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Московской области создан достаточный запас средств индивидуальной защиты для медицинских работников, заявил губернатор Андрей Воробьев во время видеосовещания с главными врачами подмосковных больниц. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Губернатор заявил на совещании с главврачами, что за последние три дня в области сложилась «непростая ситуация» с костюмами и респираторами, поэтому власти региона приобрели еще около 20‒30 тыс. единиц средств защиты. По словам Воробьева, расход костюмов ежедневно растет. «Если раньше было необходимо 6‒7 тыс., то сейчас — 17‒18 тыс.», — сказал губернатор.

Воробьев указал, что недопустимо подвергать риску заражения врачей, поэтому средства защиты должны своевременно поступать со складов в медучреждения.

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Выдача защитных костюмов сотрудникам Люберецкой больницы

Ранее сотрудник хирургического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы Игорь Микаелян сообщил РБК, что девять медицинских работников больницы заразились коронавирусной инфекцией. Он заявил, что все пациенты, поступающие в стационар с пневмонией, лежали в терапевтическом отделении, неподготовленном к приему больных COVID-19.

По словам Микаеляна, в нем нет разделения на чистые и грязные зоны, а также средств индивидуальной защиты, однако больных пневмонией переводили в специализированное отделение только после получения положительного теста на коронавирус.

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Позже медицинские работники неврологического отделения стационара направили заявления в ФСБ, МВД и СК с просьбой привлечь к ответственности администрацию больницы. Авторы обращений указали, что в результате действий руководства медучреждения коронавирусной инфекцией заразились 52 медработника разных отделений.

Врачи также отметили, что пациентов терапевтического отделения с 23 марта переводили в отделение неврологии, у многих из них были слабость, кашель и повышенная температура.

Пациенты с такими симптомами оставались в непрофильном отделении до получения результатов тестирования на COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Воробьев, Московская область
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