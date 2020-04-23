Воробьев заявил о создании достаточного запаса средств защиты для медиков

Андрей Воробьев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Московской области создан достаточный запас средств индивидуальной защиты для медицинских работников, заявил губернатор Андрей Воробьев во время видеосовещания с главными врачами подмосковных больниц. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Губернатор заявил на совещании с главврачами, что за последние три дня в области сложилась «непростая ситуация» с костюмами и респираторами, поэтому власти региона приобрели еще около 20‒30 тыс. единиц средств защиты. По словам Воробьева, расход костюмов ежедневно растет. «Если раньше было необходимо 6‒7 тыс., то сейчас — 17‒18 тыс.», — сказал губернатор.

Воробьев указал, что недопустимо подвергать риску заражения врачей, поэтому средства защиты должны своевременно поступать со складов в медучреждения.

Ранее сотрудник хирургического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы Игорь Микаелян сообщил РБК, что девять медицинских работников больницы заразились коронавирусной инфекцией. Он заявил, что все пациенты, поступающие в стационар с пневмонией, лежали в терапевтическом отделении, неподготовленном к приему больных COVID-19.