Воробьев заявил о снижении темпов распространения COVID-19 в Подмосковье

С каждым днем в Подмосковье уменьшается прирост подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Если позавчера прирост был 18%, сегодня он составил 12%, указал он

Подольск (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В Московской области сокращается ежедневный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев на совещании с членами регионального правительства. Трансляция доступна на YouTube-странице телеканала «360».

«Мы видим, что рост выявленных случаев коронавируса снижается при том, что количество тестов мы увеличиваем», — сказал Воробьев. По его словам, на 18 апреля прирост новых случаев по отношению к вчерашнему дню составил 12%, а 17 апреля этот показатель был 15%. Позавчера прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией по отношению к предыдущему дню составлял 18%, сообщил Воробьев.

«Карантин дает результаты», — отметил губернатор, указав на необходимость продолжения системной работы в борьбе с заболеванием.

На 18 апреля в Подмосковье зафиксировано 3 954 случая заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе заболевание подтвердили еще у 428 пациентов. Накануне, 17 апреля, оперштаб сообщал о 472 новых случаях за сутки, а 16 апреля в области зафиксировали суточный прирост в 467 случаев.