Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тестов на вирус Общество, 13:37 СМИ узнали об отказе футболистов «Челси» от сокращения зарплат на 30% Спорт, 13:26 Воробьев заявил о снижении темпов распространения COVID-19 в Подмосковье Общество, 13:22 Собянин продлил ограничения на строительные работы в столице Общество, 13:13 Россия вошла в десятку лидирующих по заражению коронавирусом стран Общество, 13:04 СМИ допустили возобновление чемпионата Англии по футболу в октябре Спорт, 12:53 Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция Общество, 12:50 За сутки в Москве вылечились еще 162 пациента с коронавирусом Общество, 12:12 IBU утвердил новую дисциплину в рамках Кубка мира по биатлону Спорт, 12:10 Путин поручил правительству подготовить прогноз заболеваемости COVID-19 Общество, 12:01 Путин поручил Минобороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с вирусом Общество, 12:00 Фуркаду по ошибке прислали приз за победу в общем зачете Кубка мира Спорт, 11:45 Каким получился сериал «Зулейха открывает глаза» Стиль, 11:44 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля Общество, 11:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Воробьев заявил о снижении темпов распространения COVID-19 в Подмосковье

С каждым днем в Подмосковье уменьшается прирост подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Если позавчера прирост был 18%, сегодня он составил 12%, указал он
Подольск (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В Московской области сокращается ежедневный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев на совещании с членами регионального правительства. Трансляция доступна на YouTube-странице телеканала «360».

«Мы видим, что рост выявленных случаев коронавируса снижается при том, что количество тестов мы увеличиваем», — сказал Воробьев. По его словам, на 18 апреля прирост новых случаев по отношению к вчерашнему дню составил 12%, а 17 апреля этот показатель был 15%. Позавчера прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией по отношению к предыдущему дню составлял 18%, сообщил Воробьев.

«Карантин дает результаты», — отметил губернатор, указав на необходимость продолжения системной работы в борьбе с заболеванием.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля
Общество

На 18 апреля в Подмосковье зафиксировано 3 954 случая заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе заболевание подтвердили еще у 428 пациентов. Накануне, 17 апреля, оперштаб сообщал о 472 новых случаях за сутки, а 16 апреля в области зафиксировали суточный прирост в 467 случаев.

Всего в России коронавирусом заразились более 36,7 тыс. человек, из которых 313 умерли.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Анастасия Батманова
Теги: коронавирус, Московская область
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля
Общество
За сутки в Москве вылечились еще 162 пациента с коронавирусом
Общество
За сутки в России выздоровели 467 заболевших с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter