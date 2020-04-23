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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве назвали станции метро с нарушающими пропускной режим пассажирами

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Оперативный штаб Москвы назвал пять станций столичного метро, на которых зафиксировали больше всего пассажиров, не соблюдающих правила пропускного режима. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Больше всего москвичей, которые пытаются пройти в метро, не привязав свою карту «Тройка» к электронному пропуску, зарегистрировано на станции «Котельники» — 71%. На «Речном вокзале» таких нарушителей 69%, на «Курской» кольцевой линии и «Комсомольской» — по 58%.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Оперштаб напомнил, что пассажиры не могут попасть в метро без привязки «Тройки» к своему пропуску, кроме того, за такую попытку нарушитель будет оштрафован.

В то же время оперштаб указал станции метрополитена, где пассажиры чаще всего проходят с соблюдением правил пропускной системы. На станции «Мякинино» и «Спартак» зарегистрировали 94% пассажиров, которые выполнили требования и привязали свою «Тройку» к цифровому пропуску.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице с 15 апреля для передвижения на общественном транспорте нужно получить цифровой пропуск. С 22 апреля в городе отменена продажа одноразовых проездных билетов. Для поездки в общественном транспорте граждане должны включить в цифровой пропуск номера карт «Тройка», «Стрелка», месячного единого проездного билета либо социальной карты москвича.

23 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил о снижении потока людей в городе на 500 тыс. после начала действия цифровых пропусков. Он уточнил, что теперь власти лучше контролируют передвижение отдельных групп, «к которым есть вопросы».

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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