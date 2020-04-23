В Москве назвали станции метро с нарушающими пропускной режим пассажирами

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Оперативный штаб Москвы назвал пять станций столичного метро, на которых зафиксировали больше всего пассажиров, не соблюдающих правила пропускного режима. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Больше всего москвичей, которые пытаются пройти в метро, не привязав свою карту «Тройка» к электронному пропуску, зарегистрировано на станции «Котельники» — 71%. На «Речном вокзале» таких нарушителей 69%, на «Курской» кольцевой линии и «Комсомольской» — по 58%.

Оперштаб напомнил, что пассажиры не могут попасть в метро без привязки «Тройки» к своему пропуску, кроме того, за такую попытку нарушитель будет оштрафован.

В то же время оперштаб указал станции метрополитена, где пассажиры чаще всего проходят с соблюдением правил пропускной системы. На станции «Мякинино» и «Спартак» зарегистрировали 94% пассажиров, которые выполнили требования и привязали свою «Тройку» к цифровому пропуску.