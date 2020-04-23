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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин сообщил о снижении потока людей в Москве на 500 тыс. человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Поток людей в Москве снизился более чем на 500 тыс. после введения в городе цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«Это говорит об эффективности этой системы», — сказал он.

Мэр отметил, что после введения автоматического контроля пропусков также немного снизился поток и граждане стали более дисциплинированно подавать заявки на оформление пропусков.

Собянин также заявил, что стало лучше видно потоки людей и жителей города, которые соблюдают режим самоизоляции. По его словам, теперь власти лучше контролируют группы людей, «к которым есть вопросы». Он выразил надежду, что подобная система распространится и на другие регионы страны.

В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По данным дептранса Москвы, в столице по состоянию на 10:00 мск 23 апреля дороги стали свободнее на 82% по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Метро стало свободнее на 84%, наземный транспорт — на 83%, пригородные электрички — на 69%.

В середине апреля в Москве и Подмосковье ввели систему электронных пропусков для передвижения на транспорте для борьбы с распространением коронавируса. Владельцам автомобилей при оформлении нужно вписать в форму номер машины, а пассажирам общественного транспорта — номера карт «Тройка», «Стрелка» либо социальной карты или безлимитного проездного билета.

Накануне, 22 апреля, в Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска. Контроль осуществляют с помощью турникетов в метро, валидаторов, а для водителей — с использованием камер видеонаблюдения.

Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус
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