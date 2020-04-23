Собянин сообщил о снижении потока людей в Москве на 500 тыс. человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Поток людей в Москве снизился более чем на 500 тыс. после введения в городе цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«Это говорит об эффективности этой системы», — сказал он.

Мэр отметил, что после введения автоматического контроля пропусков также немного снизился поток и граждане стали более дисциплинированно подавать заявки на оформление пропусков.

Собянин также заявил, что стало лучше видно потоки людей и жителей города, которые соблюдают режим самоизоляции. По его словам, теперь власти лучше контролируют группы людей, «к которым есть вопросы». Он выразил надежду, что подобная система распространится и на другие регионы страны.