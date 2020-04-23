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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили методику лечения коронавирусных пациентов гелием

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Опрошенные РБК эксперты разъяснили принцип лечения гелием пациентов от коронавирусной инфекции, испытания которого ранее начали ученые на базе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве.

Как пояснили в депздраве, пациент должен в течение 15 минут дышать подогретым до 92 градусов гелием. Медики объяснили эффективность применения гелия его особым свойством, которое позволяет улучшить снабжение крови кислородом, снижать сопротивление дыхательных путей и вызывать расслабление гладкой мускулатуры.

В исследовании задействованы сотрудники РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН и ООО «Медтехновации».

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

«Это смесь кислорода с гелием. В принципе подобная методика достаточно хорошо известна, хотя и не получила широкого распространения. Это не методика лечения коронавирусной инфекции, точно так же как и искусственная вентиляция легких», — сообщил доцент кафедры госпитальной терапии МГМСУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.

По его словам, данный метод необходим для поддержания какого-либо адекватного газообмена у пациента с тяжелой дыхательной недостаточностью. Пальман пояснил, что смесь кислорода с гелием лучше проникает в мелкие дыхательные пути по сравнению с обогащенным кислородом воздухом. Данная технология часто используется при лечении пациентов с бронхообструктивными заболеваниями, у которых имеются нарушения с прохождением кислорода в легкие, — например, у больных с крайне тяжелой формой астмы.

«Насколько это может работать при коронавирусной инфекции, я не знаю. Получим результаты исследования — узнаем. Тут надо понимать, что сейчас все методы лечения, связанные с коронавирусом, так или иначе экспериментальные. Они все исходят из теоретических выкладок или аналогий, у нас пока нет базы для того, чтобы быть уверенными [в его эффективности]», — отметил специалист.

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Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images

В свою очередь заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Карабиненко отметил, что данная технология новая. Она пока не была опробована на практике и в ближайшее время не войдет, считает эксперт.

«Все эти дыхательные смеси — и смесь кислорода с гелием, и оксид азота — очень дорогостоящие. Поэтому я так думаю, что широкое внедрение этого метода при современных условиях невыполнимо для нашего здравоохранения. Может быть в будущем, но сейчас говорить о том, что этим методом будут лечить во всех сельских и даже городских, не приходится», — отметил пульмонолог.

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Говоря о вреде для здоровья, который может быть причинен из-за использования такого метода, Карабиненко пояснил, что гелий относится к инертным газам, которые связывают кислород и вытесняют его из тканей организма, что потенциально может быть опасно. Он назвал подобные испытания единичными и указал на то, что все новые методы должны проходить клинические многоцентровые исследования. Их, по мнению эксперта, следует проводить не только в России, но и в 20 других странах, чего пока не было сделано.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: коронавирус, новости РБК
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