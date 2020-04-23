Эксперты оценили методику лечения коронавирусных пациентов гелием
Опрошенные РБК эксперты разъяснили принцип лечения гелием пациентов от коронавирусной инфекции, испытания которого ранее начали ученые на базе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве.
Как пояснили в депздраве, пациент должен в течение 15 минут дышать подогретым до 92 градусов гелием. Медики объяснили эффективность применения гелия его особым свойством, которое позволяет улучшить снабжение крови кислородом, снижать сопротивление дыхательных путей и вызывать расслабление гладкой мускулатуры.
В исследовании задействованы сотрудники РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН и ООО «Медтехновации».
«Это смесь кислорода с гелием. В принципе подобная методика достаточно хорошо известна, хотя и не получила широкого распространения. Это не методика лечения коронавирусной инфекции, точно так же как и искусственная вентиляция легких», — сообщил доцент кафедры госпитальной терапии МГМСУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.