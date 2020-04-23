Эксперты оценили методику лечения коронавирусных пациентов гелием

По его словам, данный метод необходим для поддержания какого-либо адекватного газообмена у пациента с тяжелой дыхательной недостаточностью. Пальман пояснил, что смесь кислорода с гелием лучше проникает в мелкие дыхательные пути по сравнению с обогащенным кислородом воздухом. Данная технология часто используется при лечении пациентов с бронхообструктивными заболеваниями, у которых имеются нарушения с прохождением кислорода в легкие, — например, у больных с крайне тяжелой формой астмы.

«Насколько это может работать при коронавирусной инфекции, я не знаю. Получим результаты исследования — узнаем. Тут надо понимать, что сейчас все методы лечения, связанные с коронавирусом, так или иначе экспериментальные. Они все исходят из теоретических выкладок или аналогий, у нас пока нет базы для того, чтобы быть уверенными [в его эффективности]», — отметил специалист.

В свою очередь заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Карабиненко отметил, что данная технология новая. Она пока не была опробована на практике и в ближайшее время не войдет, считает эксперт.

«Все эти дыхательные смеси — и смесь кислорода с гелием, и оксид азота — очень дорогостоящие. Поэтому я так думаю, что широкое внедрение этого метода при современных условиях невыполнимо для нашего здравоохранения. Может быть в будущем, но сейчас говорить о том, что этим методом будут лечить во всех сельских и даже городских, не приходится», — отметил пульмонолог.

Говоря о вреде для здоровья, который может быть причинен из-за использования такого метода, Карабиненко пояснил, что гелий относится к инертным газам, которые связывают кислород и вытесняют его из тканей организма, что потенциально может быть опасно. Он назвал подобные испытания единичными и указал на то, что все новые методы должны проходить клинические многоцентровые исследования. Их, по мнению эксперта, следует проводить не только в России, но и в 20 других странах, чего пока не было сделано.