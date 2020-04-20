Скворцова объяснила появление более 6 тыс. новых пациентов с COVID-19

Выявление более чем 6 тыс. новых носителей коронавирусной инфекции в России в воскресенье, 19 апреля, связано с увеличением числа тестирований. Об этом заявила в программе «Познер» на «Первом канале» руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Эти 6 тыс. возникли в тот день, когда утром, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, правительство рекомендовало всем расширить круг тестируемых контактных лиц», — сказала она.

По словам Скворцовой, согласно обновленным рекомендациям тестировать на COVID-19 начали не только тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, но и тех, кто общался с любым заболевшим ОРВИ человеком. На 19 апреля выпала первая волна притока исследований.

19 апреля федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за сутки в России было подтверждено 6060 новых случаев COVID-19. Воскресенье стало рекордным по числу новых заболевших с начала эпидемии.