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Пандемия коронавируса ,  
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Скворцова объяснила появление более 6 тыс. новых пациентов с COVID-19

Выявление более чем 6 тыс. новых носителей коронавирусной инфекции в России в воскресенье, 19 апреля, связано с увеличением числа тестирований. Об этом заявила в программе «Познер» на «Первом канале» руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Эти 6 тыс. возникли в тот день, когда утром, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, правительство рекомендовало всем расширить круг тестируемых контактных лиц», — сказала она.

В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом
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По словам Скворцовой, согласно обновленным рекомендациям тестировать на COVID-19 начали не только тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, но и тех, кто общался с любым заболевшим ОРВИ человеком. На 19 апреля выпала первая волна притока исследований.

19 апреля федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за сутки в России было подтверждено 6060 новых случаев COVID-19. Воскресенье стало рекордным по числу новых заболевших с начала эпидемии.

В России выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом за сутки
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20 апреля федеральный оперштаб сообщил о 4268 новых положительных диагнозах на коронавирус. При этом в сообщении отмечалось, что почти две тысячи новых пациентов не имеют клинических проявлений заболевания.

Общее число зараженных в России с начала эпидемии — 47 121 человек. От COVID-19 излечились 3446 пациентов, 405 умерли.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, пандемия, статистика, Вероника Скворцова
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В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом
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