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Роспотребнадзор назвал число тестирующих на коронавирус лабораторий

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Всего в России 438 лабораторий проводят тестирование на коронавирус, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Тестирование на COVID-19 доступно в 38 частных лабораториях, 109 лабораториях Роспотребнадзора и 294 лабораториях при государственных медицинских организациях. Получить точную информацию о центре диагностики коронавируса в конкретном регионе России можно по телефону местного оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Всего, по уточнению Роспотребнадзора, на 23 апреля в России провели более 2,4 млн исследований анализов на коронавирусную инфекцию.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В ведомстве отметили, что сейчас любые российские лаборатории, в том числе частные, вправе тестировать население на COVID-19. Для этого организация должна подать уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. При появлении положительного результата теста на коронавирус лаборатория обязуется передать результаты в Роспотребнадзор.

В начале апреля глава правительства Михаил Мишустин разрешил всем частным и государственным лабораториям проводить тестирование на коронавирусную инфекцию. По словам Мишустина, это сделано, чтобы каждый человек мог проверить свое здоровье и сдать тест. Тогда политик заявил, что Россия вошла в тройку лидеров по количеству сделанных тестов.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России до 50% выросло число заразившихся коронавирусом, у которых заболевание протекает бессимптомно. Она указала, что изменение в количестве заболевших связано в том числе с увеличением количества россиян, которые проходят тестированием на коронавирус. Попова заявила, что в начале марта в России проводилось до 2 тыс. исследований в день, а к 17 марта это число выросло до 103,5 тыс. тестов за сутки. По ее словам, Россия  вышла на второе место по числу проводимых тестов на COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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