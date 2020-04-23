Роспотребнадзор назвал число тестирующих на коронавирус лабораторий

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Всего в России 438 лабораторий проводят тестирование на коронавирус, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Тестирование на COVID-19 доступно в 38 частных лабораториях, 109 лабораториях Роспотребнадзора и 294 лабораториях при государственных медицинских организациях. Получить точную информацию о центре диагностики коронавируса в конкретном регионе России можно по телефону местного оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Всего, по уточнению Роспотребнадзора, на 23 апреля в России провели более 2,4 млн исследований анализов на коронавирусную инфекцию.

В ведомстве отметили, что сейчас любые российские лаборатории, в том числе частные, вправе тестировать население на COVID-19. Для этого организация должна подать уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. При появлении положительного результата теста на коронавирус лаборатория обязуется передать результаты в Роспотребнадзор.