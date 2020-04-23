Оперштаб назвал регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Оперштаб по борьбе с коронавирусом назвал регионы, где за сутки выявили новых зараженных инфекцией. Список опубликовали в Telegram-канале штаба.

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 81 регионе из 85. Число зараженных в стране за сутки увечилось на 4774 человека и превысило 62 тыс.

На первом месте по числу новых заболевших Москва, где зафиксировали 1959 случаев. Вторую строчку заняло Подмосковье — 688 новых зараженных. На третьем месте оказался Санкт-Петербург, там обнаружили 191 нового заболевшего.

В пятерку регионов, где за сутки выявили больше всего случаев заражения, вошли Мурманская область (97) и Ямало-Ненецкий автономный округ (94). В десятке также оказались Нижегородская (73), Ростовская (71), Ярославская (65), Брянская (60) области и Краснодарский край (58).