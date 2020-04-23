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Пандемия коронавируса ,  
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Оперштаб назвал регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Оперштаб по борьбе с коронавирусом назвал регионы, где за сутки выявили новых зараженных инфекцией. Список опубликовали в Telegram-канале штаба.

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 81 регионе из 85. Число зараженных в стране за сутки увечилось на 4774 человека и превысило 62 тыс.

На первом месте по числу новых заболевших Москва, где зафиксировали 1959 случаев. Вторую строчку заняло Подмосковье — 688 новых зараженных. На третьем месте оказался Санкт-Петербург, там обнаружили 191 нового заболевшего.

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд
Общество
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В пятерку регионов, где за сутки выявили больше всего случаев заражения, вошли Мурманская область (97) и Ямало-Ненецкий автономный округ (94). В десятке также оказались Нижегородская (73), Ростовская (71), Ярославская (65), Брянская (60) области и Краснодарский край (58).

Новых случаев заболевания не выявили в Чукотском и Ненецком автономных округах, Сахалинской и Иркутской областях.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Россия, регионы
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