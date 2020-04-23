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Бизнес ,  
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Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Новые стандарты разлива ликеро-водочной продукции носят добровольный характер. Об этом говорится в ответе Росстандарта на зарос РБК.

«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива. Как сообщила газета, он исключает возможность использования производителями крепкого алкоголя емкостей объемом 250 и 375 мл. Издание отмечало, что компаниям это невыгодно. Например, у «Башспирта» подобная продукция составляет 50% производства.

В Росстандарте отметили, что новые положения, которые предполагают отказ от использования некоторых емкостей, вводят в интересах потребителя, чтобы он по внешнему виду упаковки мог однозначно определить, сколько в бутылке жидкости. Например, исключили номинал 250 мл, который находится между 200 и 350 мл, а также номинал 375 мл, который располагался между 350 и 500 мл, и ряд других.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Новый стандарт вступает в силу с 1 июля текущего года, однако норма по исключению некоторых емкостей вступит в силу с 2021 года. В Росстандарте отметили, что это сделали в интересах производителей и по их запросам.

В связи с добровольным характером стандартов и того, что смежный ГОСТ требует указывать основную цену фасованного товара, потребитель может сравнить стоимость товаров в разных емкостях. «В связи с чем указанные стандарты не вводят никаких ограничений на производство и оборот алкогольной продукции различного номинального количества», — говорится в сообщении.

«Коммерсантъ» отмечал, что «Башспирт» попросил Росстандарт изменить обновленный ГОСТ. В компании сообщили, что продажи алкоголя в небольшой таре растут, так как снижается платежеспособность населения. В «Башспирте» отметили, что в «Татспиртпроме» придерживаются аналогичной позиции, что отказ от малых емкостей является экономически невыгодным. По данным исследовательской компании Nielsen, продажи алкоголя в бутылках объемом менее 500 мл в прошлом году выросли на 13,2% в натуральном выражении, а также на 14,4% в денежном.

Теги: Росстандарт, алкоголь, объем, новости РБК
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