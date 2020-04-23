В Свердловской области введут пропуска на время майских праздников

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Свердловской области в течение майских праздников будет действовать пропускной режим для обеспечения максимальной изоляции жителей во время выходных. Об этом сообщил заместитель губернатора области Павел Креков, передает «РИА Новости».

По его словам, пропуска появятся в ближайшее время, чтобы к майским праздникам система уже заработала. Власти еще не определились с видом пропусков, уточнил Креков.

«Если нам более эффективными покажутся дела обычные, классические, бумажные, то тогда будут введены они. Если понадобится что-то другое для эффективности, то это будет другое», — отметил он.

Замгубернатора также сообщил, что во время майских выходных жителям региона разрешат выезжать на дачу, поскольку это тоже «своего рода изоляция», уточняет Ura.ru.