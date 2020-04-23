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Пандемия коронавируса ,  
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В Свердловской области введут пропуска на время майских праздников

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Свердловской области в течение майских праздников будет действовать пропускной режим для обеспечения максимальной изоляции жителей во время выходных. Об этом сообщил заместитель губернатора области Павел Креков, передает «РИА Новости».

По его словам, пропуска появятся в ближайшее время, чтобы к майским праздникам система уже заработала. Власти еще не определились с видом пропусков, уточнил Креков.

«Если нам более эффективными покажутся дела обычные, классические, бумажные, то тогда будут введены они. Если понадобится что-то другое для эффективности, то это будет другое», — отметил он.

В Свердловской области ограничили продажу алкоголя на период самоизоляции
Общество
Евгений Куйвашев

Замгубернатора также сообщил, что во время майских выходных жителям региона разрешат выезжать на дачу, поскольку это тоже «своего рода изоляция», уточняет Ura.ru.

Решение властей должно обеспечить максимальную изоляцию жителей области друг от друга, несмотря на длинные выходные. Как отметил Креков, в области может начаться спад заболеваемости, поэтому необходимо дополнительно поддержать ограничительные меры во время праздников.

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Общество
Евгений Куйвашев

В регионе действует ряд специальных мер для борьбы с коронавирусом. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев запретил до 1 июня бронировать места и размещать людей в пансионатах, на территории баз отдыха и других санаторно-курортных организациях, а также в гостиницах, расположенных в курортах федерального, областного и местного значения. 16 апреля губернатор объявил бессрочным режим повышенной готовности, ранее введенный до 20 апреля. Тогда же власти назначили обязательный двухнедельный карантин для приезжих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Позже в Свердловском регионе из-за нарушителей всеобщей самоизоляции ограничили продажу алкоголя. Теперь спиртное в области можно купить только с 10:00 до 19:00

В Свердловской области, по последним данным регионального минздрава, обнаружили 271 заболевшего коронавирусной инфекцией. За последние сутки нашли 28 новых случаев.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Свердловская область, коронавирус, пропуск
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