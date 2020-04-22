Минфин внес в правительство проект постановления об ипотеке под 6,5%

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Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о выдаче льготных ипотечных кредитов на новостройки под 6,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Программа Минфина затронет кредиты, которые банки выдадут гражданам с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Первоначальный взнос по ним должен быть не менее 20%. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях сумма кредита не должна превышать 8 млн руб., а в остальных регионах — 3 млн руб.

Ставка 6,5% будет распространяться на весь срок кредитования. Проект направлен на улучшение жилищных условий россиян.

16 апреля президент России Владимир Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки, чтобы поддержать как строительную отрасль, так и россиян. Тогда президент уточнил, что в рамках программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% на «покупку нового жилья комфорт-класса». По оценке Путина, на реализацию программы в 2020 году потребуется около 6 млрд руб.