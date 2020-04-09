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Антикризисные меры ,  
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Власти рассмотрят выкуп нераспроданных квартир для поддержки застройщиков

Госкомпания «Дом.РФ» представила план поддержки жилья в условиях риска падения спроса из-за распространения COVID-2019. Среди мер поддержки — субсидирование ставок по ипотеке до 8% и выкуп у застройщиков нераспроданных квартир
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Государственная компания «Дом.РФ» разработала пакет мер для поддержки жилищного строительства, рассказал на онлайн-пресс-конференции в четверг руководитель аналитического центра компании Михаил Гольдберг.

В предложенный антикризисный план вошли следующие меры:

  • Программа субсидирования ипотечных ставок на новостройки до 8%. По словам Гольдберга, если субсидировать ставки ипотеки по всем новостройкам со второй половины 2020-го и до конца 2021 года, это потребует около 100 млрд руб. «Сумма не такая большая, и одновременно эта ставка оптимальная с точки зрения бюджетных затрат», — пояснил Гольдерг.
  • Выкуп нераспроданных квартир у застройщиков. Это поможет поддержать застройщиков, чтобы те завершили строительство домов. Выкупленные квартиры могут быть использованы для социальной аренды или быть проданы на открытом рынке.
  • Субсидирование ставок по проектному финансированию (эта мера уже вошла в антикризисный план правительства) и льготное фондирование для банков. Эти механизмы должны снизить ставки проектного финансирования, удержать рост цен на жилье и избежать приостановки строек.

Кроме того, «Дом.РФ» предлагает переориентировать все государственные программы поддержки улучшения жилищных условий на строящееся жилье. Это, по подсчетам «Дом.РФ», привлечет со вторички на первичный рынок дополнительный спрос на более чем 100 млрд руб. Также «Дом.РФ» предлагает в качестве антикризисных мер при необходимости достраивать за бюджетные деньги проблемные объекты и обеспечить непрерывность работы Росреестра. Это особенно важно при дистанционном оформлении документов, и именно на сбои в работе сервисов Росреестра часто жалуются застройщики, отметил Гольдберг.

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Общую сумму, которая может понадобиться для поддержки отрасли жилищного строительства в «Дом.РФ», пока не называют. По словам Гольдберга, «Дом.РФ» провел расчеты, необходимые для реализации всех перечисленных мер поддержки, и направил их для оценки в органы исполнительной власти. Поддержка отрасли потребуется на протяжении этого и следующего годов.

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«Надеюсь, что до 2022 года дело точно не дойдет. Опыт 2015–2016 годов показал, что период помощи занял примерно полтора года. Будем рассчитывать на это, но я верю, что кризис с финансовой точки зрения будет мягче, чем тогда», — заключил Гольдберг. В 2015–2016 годах в России действовала программа субсидирования ставок по ипотеке, которые резко выросли из-за повышения кличевой ставки в декабре 2014 года.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, жилая недвижимость, дольщики
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