Власти рассмотрят выкуп нераспроданных квартир для поддержки застройщиков

Общую сумму, которая может понадобиться для поддержки отрасли жилищного строительства в «Дом.РФ», пока не называют. По словам Гольдберга, «Дом.РФ» провел расчеты, необходимые для реализации всех перечисленных мер поддержки, и направил их для оценки в органы исполнительной власти. Поддержка отрасли потребуется на протяжении этого и следующего годов.

«Надеюсь, что до 2022 года дело точно не дойдет. Опыт 2015–2016 годов показал, что период помощи занял примерно полтора года. Будем рассчитывать на это, но я верю, что кризис с финансовой точки зрения будет мягче, чем тогда», — заключил Гольдберг. В 2015–2016 годах в России действовала программа субсидирования ставок по ипотеке, которые резко выросли из-за повышения кличевой ставки в декабре 2014 года.