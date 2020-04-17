За сутки в Москве и области COVID-19 выявили более чем у 2,4 тыс. человек

За последние сутки в Москве было выявлено 1959 пациентов с коронавирусом. В Московской области диагноз подтвердился у 472 жителей. Таким образом, в столичном регионе за 24 часа заразились 2431 человек. Об этом сообщает фыедеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания в Telegram.

В общей сложности в Москве на утро 17 апреля зарегистрировано 18 105 человек с коронавирусом. 1517 из них выздоровели, 127 умерли. В Московской области 3526 человек c положительными тестами на COVID-19. 105 пациентов вылечились, 40 умерли.

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