В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

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Постоянное представительство России при ООН обвинило в политизированном подходе и неискренности группу стран, вновь заблокировавшую в Генассамблее

российский проект декларации по борьбе с коронавирусом, в котором содержалось положение о снятии санкций. Об этом сообщается на сайте представительства.

«Заблокировав одобрение Генассамблеей такого документа, предпринявшие этот шаг расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов», — говорится в сообщении. Представительство назвало пропагандистским приемом призывы этих государств к солидарности и помощи странам с ограниченными ресурсами.

Согласно сообщению, в проекте документа содержалась ссылка на заявление «Группы 77» и Китая по теме коронавируса, официальный документ ГА ООН о позиции более 130 государств по вопросу пандемии. Среди прочего в нем содержится призыв к снятию односторонних экономических санкций против развивающихся государств, отметили в постпредстве. Российская сторона объяснила, что это положение было включено из-за обращений самих развивающихся стран, которым сложно противостоять пандемии из-за санкций.

Кроме того, в декларации говорилось о необходимости увеличить производство медпрепаратов и их доступность и оказать срочную гуманитарную помощь нуждающимся странам. Также была поднята проблема расизма и ксенофобии во время пандемии.