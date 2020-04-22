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Пандемия коронавируса ,  
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В МИД заявили об усилении борьбы между странами из-за коронавируса

Пандемия коронавируса не сгладила, а лишь усилила борьбу между крупными государствам, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Эксперты советуют России в этих условиях позиционировать себя как «поставщика мира»
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Пандемия коронавируса не сгладила, а лишь усилила борьбу между крупными государствами, которая чревата глобальными конфликтами. Об этом заявил в среду, 22 апреля, замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе презентации доклада «Защита мира, земли, свободы выбора для всех стран: новые идеи для внешней политики России». Доклад подготовил НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), коллектив авторов во главе с деканом факультета мировой экономики и мировой религии Сергеем Карагановым.

«Углубляются расколы, чреватые возникновением крупных международных конфликтов, потенциально глобальных, столкновениями между крупными державами. Не устранена угроза ядерной войны», — предостерег Рябков. Военные силы, по его замечанию, играют все большую роль в международных отношениях из-за ослабления и разрушения «проверенных временем международных институтов глобального управления и режимов контроля над вооружениями». На фоне всех этих факторов растет объективный запрос на совместные усилия ключевых международных игроков по их преодолению, добавил он.

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О том, что распространение коронавируса и экономический спад усиливают имеющиеся в мире противоречия, указано и в докладе. По мнению авторов, главным содержанием современной мировой политики стала борьба за формирование нового миропорядка на смену старому — уходят не только однополярность, но и пятисотлетнее доминирование Запада. В этих условия, уверены они, России нужно уйти от нацеленности во внешней политике на исправление старых несправедливостей и ошибок и лучше разработать и представить миру имеющиеся у нее привлекательные для других стран идеи. «Новых игроков несправедливости 1990–2000-х годов не интересуют, Запад же раскаиваться не готов. Остаточный западноцентризм мешает движению вперед», — предупреждают авторы доклада.

В этих условиях Россия должна опереться на имеющийся у нее уникальный опыт. Позиционировать страну надо «как главного поставщика мира, гаранта свободы выбора странами путей развития (суверенитета), недопущения гегемонизма, лидера «нового неприсоединения», защитника окружающей среды». Пока Россия недостаточно обращает внимание на экологические проблемы, необходимость сохранения окружающей среды, хотя этот тезис становится все более востребованным в мире.

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Эксперты предлагают четыре основных направления реализации этой политики. Первое — через снижение военной угрозы и понижение градуса политического противостояния с другими странами. Второе — через сохранение принципа сдерживания как главного способа предотвращения использования силы между ядерными державами. Когда Россия в 1990–2000-х годах де-факто отказалась от активного сдерживания Запада, это сразу привело к серии агрессий — против Югославии, Ирака, Ливии, указывают авторы. Для реализации необходимо продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с США. Третье — разработать национальную и международную программу борьбы с загрязнением окружающей среды. Для этого продвигать образ России как «зеленой страны» необходимо не только на международном уровне, но и внутри страны. Четвертое направление — защита политического, культурного, цивилизационного многообразия, суверенитета стран, свободы выбора ими своего пути.

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Новая политика защиты мира, свободы выбора для всех и окружающей среды должна развертываться постепенно и быть рассчитана на перспективу 10–15 лет, указал в ходе презентации Сергей Караганов. Неизбежно негативная реакция западных стран только поможет в ее реализации — добавит популярности в незападных странах, говорится в докладе. Первоочередными адресатами данной политики должны являться российское общество и общества и правящие круги незападных стран — страны ШОС, БРИКС, АСЕАН, арабского мира, а также такие государства, как Япония, Южная Корея, Турция, Китай. После создания с ними «коалиции за мир и Землю» привлекать к ней можно начать и страны Запада, уверены авторы.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Теги: внешняя политика, доклад, Сергей Рябков
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