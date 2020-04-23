Минздрав Дагестана сообщил об условиях лечения заболевших медиков

Слухи о том, что медработники Дербентской центральной городской больницы массово заразились коронавирусом, не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Дагестана.

По информации ведомства, шесть работниц из числа младшего персонала, у которых наблюдались симптомы ОРВИ, прошли компьютерную томографию. «Признаков вирусной пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса, у них не обнаружено. Они госпитализированы и взяты под наблюдение врачей», — отметили в региональном Минздраве.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором, как утверждается, показано помещение, куда поместили заболевший медперсонал. По данным Baza восемь человек лежат в комнате, где раньше сушили белье.

В Минздраве Дагестана сообщили, что провели внутреннюю проверку по следам этого видео. В ведомстве утверждают, что женщины самовольно разместились в помещении для хранения постельного белья, и занимались самолечением. По итогам проверки объявили выговоры инфекционисту и заместителю главного врача по лечебной работе.