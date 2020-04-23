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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав Дагестана сообщил об условиях лечения заболевших медиков

Слухи о том, что медработники Дербентской центральной городской больницы массово заразились коронавирусом, не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Дагестана.

По информации ведомства, шесть работниц из числа младшего персонала, у которых наблюдались симптомы ОРВИ, прошли компьютерную томографию. «Признаков вирусной пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса, у них не обнаружено. Они госпитализированы и взяты под наблюдение врачей», — отметили в региональном Минздраве.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором, как утверждается, показано помещение, куда поместили заболевший медперсонал. По данным Baza восемь человек лежат в комнате, где раньше сушили белье.

В Минздраве Дагестана сообщили, что провели внутреннюю проверку по следам этого видео. В ведомстве утверждают, что женщины самовольно разместились в помещении для хранения постельного белья, и занимались самолечением. По итогам проверки объявили выговоры инфекционисту и заместителю главного врача по лечебной работе.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава администрации Дербента Хизри Абакаров сообщил, что вышел на связь с одной из женщин, показанных на видео. Он также направил на место главного врача Центральной городской больницы Дербента Абдулкафара Шихмагомедова.

По данным Абакарова, для работниц младшего медицинского персонала, почувствовавших себя плохо, организовали импровизированнную палату в помещении для хранения постельного белья. «Они, по-факту, самостоятельно проводили себе лечение. По итогам проверки заведующую инфекционным отделением отстранили от работы, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе», — написал Абакаров.

По его словам, женщин перевели в хорошие палаты в здании старого роддома, и сейчас жалоб на условия содержания у пациентов нет. Надеюсь, подобная ситуация в нашем городе больше не повторится», — отметил глава администрации Дербента.

Ранее медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации медучреждения. По их мнению, из-за действий администрации коронавирусом заразились медработники и члены их семей. В заявлении указано, что у 52 медиков был выявлен COVID-19.

Теги: новости РБК, Дагестан, коронавирус, врачи
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