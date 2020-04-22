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Аналитики оценили долю госсектора в экономике регионов

Вид на долину рядом с городом Кызыл, столицей республики Тува
Вид на долину рядом с городом Кызыл, столицей республики Тува (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В регионах со слабой экономикой вклад госсектора в валовой региональный продукт (ВРП) составляет от 20 до 37%, следует из анализа кредитного рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», результаты которого есть у РБК. При этом в некоторых регионах налоговые отчисления госсектора могут достигать от 30 до 70%.

Наибольший вклад госсектор вносит в валовой региональный продукт (ВРП) в Тыве (37%), а также в Чечне и Ингушетии — в обеих республиках на государство приходится 34% ВРП. При этом государственные структуры в этих регионах обеспечивают большую часть налоговых поступлений в региональный бюджет, установили в агентстве. Так, в Ингушетии доля поступающих в бюджет налогов от госсектора составляет 69%, а в Чечне и Тыве — 67% и 53% соответственно.

Кроме того, более четверти ВРП государственные и муниципальные предприятия обеспечивают в Алтае и Северной Осетии — Алании. Еще в 15 регионах госсектор составляет более 15% в структуре экономики, подсчитали в агентстве.

Наименьшую роль госсектор играет в экономике Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В этих регионах государство обеспечивает менее 5% ВРП. Низкую долю госпредприятий и госструктур в экономике (менее 7%) также зафиксировали в Сахалинской области, Татарстане и Москве.

Всего в государственном секторе заняты 24% россиян, или 17,5 млн человек, рассчитали аналитики НКР на основании данных Росстата.

МВФ оценил долю государства в российской экономике в 33%
Экономика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В марте президент России Владимир Путин назвал уровень участия государства в экономике сбалансированным. «У нас из 20 наших крупнейших компаний, по-моему, только семь или восемь с государственным участием», — отметил глава государства.

Согласно оценке Moody’s, доля госсектора в российской экономике достигает 40–50%. Эксперты Международного валютного фонда посчитали, что в 2016 году доля государственного сектора в добавленной стоимости в России составила 33%.

«Национальные кредитные рейтинги» — кредитное рейтинговое агентство медиахолдинга РБК. Оно было создано в феврале прошлого года, получило аккредитацию Банка России в сентябре, а в декабре 2019 года приступило к присвоению кредитных рейтингов.

Теги: регионы, государство, налоги
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