Аналитики оценили долю госсектора в экономике регионов

Вид на долину рядом с городом Кызыл, столицей республики Тува (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В регионах со слабой экономикой вклад госсектора в валовой региональный продукт (ВРП) составляет от 20 до 37%, следует из анализа кредитного рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», результаты которого есть у РБК. При этом в некоторых регионах налоговые отчисления госсектора могут достигать от 30 до 70%.

Наибольший вклад госсектор вносит в валовой региональный продукт (ВРП) в Тыве (37%), а также в Чечне и Ингушетии — в обеих республиках на государство приходится 34% ВРП. При этом государственные структуры в этих регионах обеспечивают большую часть налоговых поступлений в региональный бюджет, установили в агентстве. Так, в Ингушетии доля поступающих в бюджет налогов от госсектора составляет 69%, а в Чечне и Тыве — 67% и 53% соответственно.

Кроме того, более четверти ВРП государственные и муниципальные предприятия обеспечивают в Алтае и Северной Осетии — Алании. Еще в 15 регионах госсектор составляет более 15% в структуре экономики, подсчитали в агентстве.

Наименьшую роль госсектор играет в экономике Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В этих регионах государство обеспечивает менее 5% ВРП. Низкую долю госпредприятий и госструктур в экономике (менее 7%) также зафиксировали в Сахалинской области, Татарстане и Москве.

Всего в государственном секторе заняты 24% россиян, или 17,5 млн человек, рассчитали аналитики НКР на основании данных Росстата.