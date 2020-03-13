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Путин назвал сбалансированным уровень участия государства в экономике

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Уровень участия государства в экономике России сейчас сбалансирован, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Я считаю, что у нас в целом сбалансированная ситуация. У нас из 20 наших крупнейших компаний, по-моему, только семь или восемь с государственным участием», — отметил глава государства.

Путин также добавил, что вопрос в том, как работают эти компании и приносят ли доход. По его словам, компании с государственным участием, такие как «Роснефть», «Газпром», «Татнефть» и Сбербанк, являются крупнейшими налогоплательщиками в России.

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Исходя из этого Путин заявил, что приватизацию вряд ли можно считать самоцелью. В качестве примера неудачной приватизации глава государства привел ситуацию в Канаде. Он рассказал, что там приватизировали железную дорогу, которую затем купили американцы.

«Они сто раз пожалели, что продали. Надо быть очень аккуратным здесь и принимать взвешенные решения», — добавил президент.

В октябре 2019 года в Минфине заявили, что государственное участие во всех компаниях, кроме оборонных, должно уменьшиться до 50%, а в некоторых случаях до 25% или до нуля.

Теги: Владимир Путин, экономика, государственное участие
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