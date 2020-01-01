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Семья Заворотнюк в Instagram поблагодарила россиян за поддержку

Семья Анастасии Заворотнюк накануне Нового года на странице актрисы в Instagram поблагодарила россиян, поддерживающих ее, а также пожелала всем добра, здоровья и благополучия. «Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — отмечается в сообщении в соцсети. 

https://www.instagram.com/p/B6vwZ7BomBW/

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о блокировке в одном из российских банков счетов супруга актрисы — фигуриста Петра Чернышева — в связи с подозрительными финансовыми операциями. Директор Заворотнюк Марина Попова назвала бредом сообщения СМИ о сборе средств на лечение артистки от рака. Представитель актрисы также сообщил РБК, что никакого сбора средств не было, а счета открыты. «Единственное, о чем мы просили и просим всегда — молиться о здоровье», — заявил он.  

О госпитализации Заворотнюк в одну из московских клиник стало известно в середине сентября. По данным СМИ, у актрисы диагностировали рак головного мозга. Сообщалось, что ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. Представитель Заворотнюк Стас Христов заявлял РБК, что ему запрещено комментировать состояние здоровья артистки.

В начале октября родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение, однако опровергли слухи о том, что она была в коме, впадала в состояние потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. В ноябре продюсер музыкальной группы «Ласковый май» и друг Заворотнюк Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья актрисы.   

Теги: Анастасия Заворотнюк, актриса
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