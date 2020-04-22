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В Подмосковье на постах проверки QR-кодов будут раздавать защитные маски

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московской области сотрудники ГИБДД начали раздавать на постах проверки QR-кодов бесплатные медицинские маски. Об этом сообщается на сайте минздрава области.

«Кроме того, маски можно получить у волонтеров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц», — уточняется в сообщении.

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Решение о раздаче медицинских масок принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Минздрав уточняет, что для раздачи подготовили 250 тыс. наборов, в каждом из которых находится две маски. На 22 апреля наборы можно получить в районах Одинцово, Химок, Долгопрудного, Домодедово и Реутова. В ближайшее время, по сообщению минздрава, их начнут раздавать во всех муниципалитетах области.

В Московской области с 15 апреля действует пропускной режим. Водители и пассажиры должны предъявлять цифровой пропуск на въездах и выездах из муниципальных образований.

Для проезда на личном транспорте необходимо внести в цифровой пропуск данные государственной регистрации автомобиля, при этом госномер требуется указать как минимум за пять часов до выезда. Те, кто совершает поездку без указания данных о своей машине, будут оштрафованы.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Московская область
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