В Подмосковье на постах проверки QR-кодов будут раздавать защитные маски

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московской области сотрудники ГИБДД начали раздавать на постах проверки QR-кодов бесплатные медицинские маски. Об этом сообщается на сайте минздрава области.

«Кроме того, маски можно получить у волонтеров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц», — уточняется в сообщении.

Решение о раздаче медицинских масок принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Минздрав уточняет, что для раздачи подготовили 250 тыс. наборов, в каждом из которых находится две маски. На 22 апреля наборы можно получить в районах Одинцово, Химок, Долгопрудного, Домодедово и Реутова. В ближайшее время, по сообщению минздрава, их начнут раздавать во всех муниципалитетах области.

В Московской области с 15 апреля действует пропускной режим. Водители и пассажиры должны предъявлять цифровой пропуск на въездах и выездах из муниципальных образований.