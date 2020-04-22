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В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

Площади имени Ленина в Новосибирске
Площади имени Ленина в Новосибирске (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции. Об этом пресс-служба регионального ГУ МВД сообщила РБК.

21 апреля Telegram-канал «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиосообщения из переписки в WhatsApp, на которых женский голос указывает «оформлять всех поголовно» с 16 лет на площади Ленина, в парках и скверах, за исключением женщин с колясками и стариков. Автор голосовых сообщений уточняет, что протоколы «должны быть сегодня» и «в достаточно хорошем количестве». Позже она заявляет, что с каждого района необходимо около десяти протоколов и сотрудники полиции должны работать, пока не остановят достаточно нарушителей самоизоляции. «Омбудсмен полиции» назвал автором сообщений начальника службы участковых из УМВД Новосибирска Елену Устинову.

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Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Позже Telegram-канал опубликовал обращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой провести служебную проверку силами центрального аппарата МВД России в отношении Устиновой и начальника ГУ МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова. Канал указал, что служебная проверка региональной полицией может быть необъективной.

1 апреля президент России Владимир Путин утвердил введение штрафов за нарушение карантина. Поправки в КоАП увеличили штрафы для граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания. Сумма штрафа теперь составляет от 15 тыс. до 40 тыс. руб.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, МВД, Новосибирск, новости РБК
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