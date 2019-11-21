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Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России
«Новая газета» опубликовала кадры жестокой казни в Сирии и заявила о связях ее исполнителей с «группой Вагнера». В Кремле материал не видели, но уверены, что с российскими военными это не связано

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убежден, что появившиеся в «Новой газете» кадры казни в Сирии не имеют отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«В любом случае я убежден, что это не имеет никакого отношения к военной операции в Сирии. Поэтому репутационные опасения беспочвенны», — сказал он. По его словам, «что бы там не публиковалось», к российским военным это не относится.

На вопрос о том, видели ли в Кремле материал «Новой» Песков ответил отрицательно. Он заявил, что не может ответить на вопрос о том, поддержал ли бы Кремль расследование инцидента. «Не зная, о чем идет речь, я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал Песков.

Песков добавил, что не располагает какой-либо информацией о преступлениях частных военных компаний в Сирии. «Это не наш вопрос, не вопрос администрации президента», — заявил он.

Политика
СМИ сообщили о гибели «российских наемников» в Мозамбике

20 ноября «Новая газета» сообщила, что ей удалось найти предполагаемых участников видео с жестокой казнью человека в Сирии в 2017 году. Впервые кадры появились два года назад, на них несколько человек, говоривших по русски, избивали мужчину в гражданской одежде, их лица были закрыты. В ноябре 2019 года появилось продолжение записи, на котором они расчленяют мужчину, которого избивали в первом видео. После тело подвешивают вверх ногами, обливают бензином и поджигают. Издание Jesr Press писало, что убитый — Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абжула, дезертировавший из сирийской армии.

По данным издания, видео сняли на месторождении Шаир, боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) оттуда в 2017 году вытеснили наемники.

В конце видео в кадр попадает мужчина без маски, «Новая газета» пишет, что с помощью сервиса FindClone нашла его предполагаемую страницу в соцсети «ВКонтакте», им оказался некий Станислав Д. Издание утверждает, что он служил в разведке «группы Вагнера», его супруге направили скриншот с видео и спросили, узнает ли она человека на кадре. «Вы, наверное, ошиблись», — написала она изданию, после чего закрыла профиль.

«Других участников видео сможет при желании установить официальное расследование в России. «Новая газета» готова передать материалы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД», — говорится в материале.

Авторы: Константин Нагаев, Полина Химшиашвили
Теги: Дмитрий Песков
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