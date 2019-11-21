Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

«Новая газета» опубликовала кадры жестокой казни в Сирии и заявила о связях ее исполнителей с «группой Вагнера». В Кремле материал не видели, но уверены, что с российскими военными это не связано

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убежден, что появившиеся в «Новой газете» кадры казни в Сирии не имеют отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«В любом случае я убежден, что это не имеет никакого отношения к военной операции в Сирии. Поэтому репутационные опасения беспочвенны», — сказал он. По его словам, «что бы там не публиковалось», к российским военным это не относится.

На вопрос о том, видели ли в Кремле материал «Новой» Песков ответил отрицательно. Он заявил, что не может ответить на вопрос о том, поддержал ли бы Кремль расследование инцидента. «Не зная, о чем идет речь, я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал Песков.

Песков добавил, что не располагает какой-либо информацией о преступлениях частных военных компаний в Сирии. «Это не наш вопрос, не вопрос администрации президента», — заявил он.