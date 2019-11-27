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«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело после видео из Сирии

«Новая газета» сообщила, что направила скан паспорта предполагаемого участника казни в Сирии в администрацию президента России, Следственный комитет и Генпрокуратуру.

По утверждению издания, в казни участвовали бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера. «Новая газета» также потребовала возбудить уголовное дело на основании данных, опубликованных в ее расследовании.

Политика
Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

РБК направил запросы в СК, Генпрокуратуру и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

20 ноября «Новая газета» опубликовала видео, на котором запечатлены события 2017 года. По данным издания, на нем показана казнь, которую проводила группа русскоговорящих людей в Сирии. Jesr Press писало, что казненным оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абжула, дезертировавший из сирийской армии.

«Новая газета» сообщала, что один из участников казни служил в разведке ЧВК Вагнера. СМИ связывали военную компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным, однако он это отрицает.

Политика
Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что кадры казни не имеют отношения к российским военным в Сирии. Он также назвал ролик шокирующим и отмечал, что не знает, насколько оправданны выводы о личности появившихся в видео людей. Песков заявлял, что не обладает никакой информацией по этому вопросу.

Теги: «Новая газета», Следственный комитет, Генпрокуратура, ЧВК Вагнера, Сирия
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