«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело после видео из Сирии

«Новая газета» сообщала, что один из участников казни служил в разведке ЧВК Вагнера. СМИ связывали военную компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным, однако он это отрицает.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что кадры казни не имеют отношения к российским военным в Сирии. Он также назвал ролик шокирующим и отмечал, что не знает, насколько оправданны выводы о личности появившихся в видео людей. Песков заявлял, что не обладает никакой информацией по этому вопросу.