«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело после видео из Сирии

«Новая газета» сообщила, что направила скан паспорта предполагаемого участника казни в Сирии в администрацию президента России, Следственный комитет и Генпрокуратуру.
По утверждению издания, в казни участвовали бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера. «Новая газета» также потребовала возбудить уголовное дело на основании данных, опубликованных в ее расследовании.
РБК направил запросы в СК, Генпрокуратуру и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
20 ноября «Новая газета» опубликовала видео, на котором запечатлены события 2017 года. По данным издания, на нем показана казнь, которую проводила группа русскоговорящих людей в Сирии. Jesr Press писало, что казненным оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абжула, дезертировавший из сирийской армии.