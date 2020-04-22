Песков назвал не делом Кремля обращение о госзащите журналистки Милашиной

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

В Кремле видели обращение активистов, которые потребовали обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной из-за заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели сообщение, у нас есть ведомство, которые такие обращения рассматривают, если они посчитают это заслуживающим внимания, они какие-то решения озвучат. Если нет, то нет», — сказал он. Песков добавил, что этот вопрос — не компетенция Кремля.

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