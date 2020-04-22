ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Участвовать в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России намерены две трети россиян (66%). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, среди тех, кто планирует принять участие, 47% точно намерены это сделать. Еще 15% респондентов заявили, что не планируют принимать участие в голосовании, 9% из них — точно.

Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.

При этом эксперты ВЦИОМа спрогнозировали, что если бы голосование состоялось в среду, 22 апреля, как было намечено, явка составила бы 52–54%. «За» поправки проголосовали бы 67–68%, а против — 27–30% участников.