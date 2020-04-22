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Пандемия коронавируса ,  
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Производители сообщили о росте спроса на соль в России из-за коронавируса

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России в апреле спрос на соль вырос на 20% после рекомендаций Минздрава по профилактике коронавируса. Об этом «Коммерсанту» сообщили в ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз», которая включает «Руссоль».

9 апреля Минздрав предложил использовать раствор поваренной соли для промывания носа. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов рассказал, что после этого число заказов дистрибьюторов ко всем заводам страны выросло на 20% и продолжает расти.

В Auchan газете сообщили, что 9–13 апреля фиксировался рост спроса на соль на 15%, после чего потребление вернулось к обычному уровню. В «Ленте» такую ситуацию фиксировали только в период ажиотажного спроса.

Директор «Руссоль — Северозапад» Александр Коломеер подтвердил изданию озвученные «Руспродсоюзом» цифры. Он отметил, что ожидает снижения спроса на соль. По его словам, такие всплески продаж могут быть неблагоприятными для бизнеса, так как предприятия постоянно несут коммерческие расходы, то есть на отгрузку, доставку, упаковку и реализацию продукции, и сложно соблюдать баланс.

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Коломеер заявил, что российские производители в перспективе могут повысить цены на соль, так как у заводов есть импортные расходы, которые возросли из-за падения курса рубля. В частности, предприятия тратят средства на импортные этикетки, краску для упаковки и другое.

Однако Леонов отметил, что издержки выросли незначительно и нет предпосылок для повышения цен. По его словам, стоимость соли от производителя составляет 3,5 тыс. за тонну.

В марте появился ажиотажный спрос на продукты в связи с новостями о росте числа зараженных коронавирусом в России. В частности, спрос вырос на крупы, макаронные изделия и консервы. В конце месяца глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что спрос на продукты длительного хранения снизился.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: соль, спрос, коронавирус
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