Производители сообщили о росте спроса на соль в России из-за коронавируса

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В России в апреле спрос на соль вырос на 20% после рекомендаций Минздрава по профилактике коронавируса. Об этом «Коммерсанту» сообщили в ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз», которая включает «Руссоль».

9 апреля Минздрав предложил использовать раствор поваренной соли для промывания носа. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов рассказал, что после этого число заказов дистрибьюторов ко всем заводам страны выросло на 20% и продолжает расти.

В Auchan газете сообщили, что 9–13 апреля фиксировался рост спроса на соль на 15%, после чего потребление вернулось к обычному уровню. В «Ленте» такую ситуацию фиксировали только в период ажиотажного спроса.

Директор «Руссоль — Северозапад» Александр Коломеер подтвердил изданию озвученные «Руспродсоюзом» цифры. Он отметил, что ожидает снижения спроса на соль. По его словам, такие всплески продаж могут быть неблагоприятными для бизнеса, так как предприятия постоянно несут коммерческие расходы, то есть на отгрузку, доставку, упаковку и реализацию продукции, и сложно соблюдать баланс.