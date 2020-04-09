Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса

В качестве средства для профилактики рассматривается антималярийный препарат гидроксихлорохин, в случае его недоступности возможно использовать мефлохин. В ряде стран в условиях напряженной эпидемической ситуации проводят медикаментозную профилактику хлорохином, гидроксихлорохином и мефлохином.

Учитывая рост заболеваемости и высокие риски распространения инфекции на территории России, целесообразно назначение медикаментозной профилактики определенным группам населения, говорится в методических указаниях.