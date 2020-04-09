Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли. Об этом говорится в пятой версии «Временных методических рекомендаций» по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, опубликованной на сайте ведомства.
Профилактические меры, рекомендованные Минздравом для предотвращения заражения коронавирусом:
- соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только чистыми салфетками или вымытыми руками);
- использование одноразовых медицинских масок, которые должны сменяться каждые два часа;
- использование средств индивидуальной защиты для медработников;
- проведение дезинфекционных мероприятий;
- утилизация медицинских отходов класса В (эпидемически опасные отходы);
- транспортировка больных специальным транспортом.
Элиминационная терапия для групп риска:
- орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия (поваренная соль. — РБК), обеспечивает снижение числа вирусных и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний;
- использование лекарственных средств для местного применения, обладающих барьерными функциями;
- своевременное обращение в медицинские организации в случае появления симптомов острой респираторной инфекции — является одним из ключевых факторов профилактики осложнений.
Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых:
- интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа.
Для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных:
- возможно только интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа-2b.