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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли. Об этом говорится в пятой версии «Временных методических рекомендаций» по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, опубликованной на сайте ведомства.

Профилактические меры, рекомендованные Минздравом для предотвращения заражения коронавирусом:

  • соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только чистыми салфетками или вымытыми руками);
  • использование одноразовых медицинских масок, которые должны сменяться каждые два часа;
  • использование средств индивидуальной защиты для медработников;
  • проведение дезинфекционных мероприятий;
  • утилизация медицинских отходов класса В (эпидемически опасные отходы);
  • транспортировка больных специальным транспортом.

Элиминационная терапия для групп риска:

  • орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия (поваренная соль. — РБК), обеспечивает снижение числа вирусных и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний;
  • использование лекарственных средств для местного применения, обладающих барьерными функциями;
  • своевременное обращение в медицинские организации в случае появления симптомов острой респираторной инфекции — является одним из ключевых факторов профилактики осложнений.

Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых:

  • интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа.

Для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных:

  • возможно только интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа-2b.

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В качестве средства для профилактики рассматривается антималярийный препарат гидроксихлорохин, в случае его недоступности возможно использовать мефлохин. В ряде стран в условиях напряженной эпидемической ситуации проводят медикаментозную профилактику хлорохином, гидроксихлорохином и мефлохином.

Учитывая рост заболеваемости и высокие риски распространения инфекции на территории России, целесообразно назначение медикаментозной профилактики определенным группам населения, говорится в методических указаниях.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Минздрав, рекомендации
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