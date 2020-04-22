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В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.

Контроль проводится с помощью турникетов в метро и валидаторов, пропуска автомобилистов проверяются с помощью камер фотовидеофиксации, установленных на автодорогах.

В мэрии напомнили, что теперь воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии «Тройки», месячного проездного билета или социальной карты, которые должны быть привязаны к пропуску. Привязать транспортную карту необходимо не позднее, чем за пять часов до поездки на портале mos.ru.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу дептранса, транспортные карты к пропускам привязали уже около 1,7 млн пассажиров.

Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
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С 15 апреля по Москве и Подмосковью на личном или общественном транспорте можно передвигаться только при наличии электронного пропуска. В первый день работы пропускного режима люди жаловались на пробки на входе в метро из-за проверки пропусков. При этом им пришлось стоять в длинных очередях, не соблюдая дистанцию в 1,5–2 м. В последующие дни власти сообщали об отсутствии пробок.

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал образовавшиеся очереди критичными и заявил о необходимости перейти к автоматизированному контролю.

Теги: пропуск, Москва, проверка
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