Ученые назвали сроки появления на рынке тестов на антитела к коронавирусу

Диагностика на антитела к коронавирусу может стать доступной для всех желающих в мае. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на разработчиков тест-систем.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, процесс разработки таких тестов не слишком сложен, но его должны зарегистрировать надзорные органы. Эта процедура может занять от одной недели до месяца.

В Казанском федеральном университете заявили, что первый лабораторный образец экспресс-теста на антитела к коронавирусу надеются получить в конце этой недели.

Система определения антител от казанских ученых будет похожа на тесты на беременность: через 10-15 минут после нанесения на полоску теста капли крови, он покажет наличие или отсутствие антител.