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Ученые назвали сроки появления на рынке тестов на антитела к коронавирусу

Диагностика на антитела к коронавирусу может стать доступной для всех желающих в мае. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на разработчиков тест-систем.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, процесс разработки таких тестов не слишком сложен, но его должны зарегистрировать надзорные органы. Эта процедура может занять от одной недели до месяца.

В Казанском федеральном университете заявили, что первый лабораторный образец экспресс-теста на антитела к коронавирусу надеются получить в конце этой недели.

В погоне за антителами: почему они так важны в борьбе с COVID-19
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Система определения антител от казанских ученых будет похожа на тесты на беременность: через 10-15 минут после нанесения на полоску теста капли крови, он покажет наличие или отсутствие антител.

Как рассказал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов, ученые рассчитывают в течение семи дней получить временное регистрационное удостоверение на тест. Исследователи надеются, что производственная линия для изготовления тестов появится в России через три недели, после чего начнется их массовое производство.

Ученые сообщили о завершении разработки тест-системы на антитела к вирусу
Общество

В лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии, которая также занимается разработкой, отметили, что точная дата появления тестов на антитела пока неизвестна. Заведующий лабораторией Григорий Ефимов выразил надежду, что это произойдет в ближайшем будущем.

Академик РАН Александр Гинцбург в беседе с изданием сообщил, что к концу недели в Росздравнадзор поступит тест-система, которую создают в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Ученым сейчас нужно около десяти дней, чтобы ее проверить.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ранее в апреле замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что тесты на антитела к коронавирусу поступят в российские серологические лаборатории (изучающие свойства сыворотки крови) в течение десяти дней.

Тесты необходимы для выявления иммунитета к коронавирусу. Они показывают наличие в крови антител, способных противостоять COVID-19. В первую очередь, такая диагностика необходима для медперсонала, работающего с пациентами с коронавирусом.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, тест, антитела
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