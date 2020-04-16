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Александра Борисова

В погоне за антителами: почему они так важны в борьбе с COVID-19

Массированное тестирование на антитела к COVID-19 пока провести нигде не удалось, а число переболевших им не так велико, чтобы можно было говорить о выработке коллективного иммунитета
Фото: David Ramos / Getty Images

11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса SARS CoV-19. Спустя месяц можно уверенно говорить, что число людей с положительными результатами теста на коронавирус не соответствует реальному числу болеющих и переболевших. Дело не в желании властей скрыть правду, а в их неспособности обеспечить адекватный объем тестирования. Тестов не хватает — в разных странах в разной степени, поэтому охват болеющих без симптомов очень мал. Тесты же ПЦР, которыми определяют наличие вирусной ДНК (обычно берут образец из носа и горла), не всегда точны. Более того, в Китае изначально бессимптомные положительные тесты считали за ложные и не вносили в статистику, а таких инфицированных не отслеживали. И только постфактум выяснилось, что бессимптомных больных много и они всего наполовину менее заразны. За прошедшее время многие из них выздоровели, значит, вирусную ДНК ПЦР-тестом у них уже не найти.

Для определения уже перенесенного заболевания существует другой метод — по наличию антител в крови. Выяснить истинное количество переболевших важно по ряду причин. Во-первых, без определения общего числа зараженных невозможно определить летальность вируса — его фундаментальную характеристику. Сейчас доля умерших колеблется в разных странах от десятых долей процента до более десяти процентов, все это издержки некорректного определения числа переболевших. Во-вторых, выявление бессимптомных переболевших позволит изучить динамику распространения, что очень важно для сдерживания эпидемии после выхода из карантина. В-третьих — и этот подход с самого начала предлагала Великобритания в лице премьера Бориса Джонсона — переболевшие смогут не соблюдать карантин и вернуться к полноценной жизни и работе. Наконец, плазма крови выздоровевших с антителами рассматривается как один из способов лечения больных.

Поиск защиты

Антитела — это белки, которые иммунная система вырабатывает как ответ на инфекцию. Различают два типа антител — IgG и IgM, их и позволяет выявить иммуноферментный анализ (его еще называют серологическим исследованием). Концентрация антител IgM повышается вскоре после заболевания и падает до незначительных уровней после выздоровления — это инструмент борьбы с инфекцией в острой фазе. Напротив, антитела IgG — это длительная защита организма, они вырабатываются медленнее, сохраняются дольше и определяют устойчивый иммунитет к инфекции. По ним можно определить ранее перенесенное заболевание либо сделанную прививку.

История вируса: когда люди начали болеть COVID-19
Мнение

Анализ на антитела может выявить болезнь, причем быстрее, чем ПЦР, — тест занимает несколько минут, а не несколько часов. В эпидемиологических целях на антитела тестируют для определения присутствия в популяции массовых, но неопасных болезней и оценки их летальности, например в случае гриппа.

Коронавирус — новая инфекция, поэтому тесты на антитела к нему только начинают производить. О близкой готовности тестов сразу несколько лабораторий и компаний заявили еще в середине марта. Но попытка массового проведения серологических исследований в Великобритании оказалась неудачной. В марте Борис Джонсон поставил задачу делать по 100 тыс. тестов в день — главным образом медицинским работникам и сотрудникам жизненно важных отраслей. Эти люди продолжают работать в карантин, у них больше шансов встретиться с вирусом, и переболевшие среди них особенно полезны экономике. Тесты были произведены и закуплены (заметная доля — в Китае, лидере всех «коронавирусных» производств), однако ни один из них не был одобрен контрольными лабораториями в Оксфордском университете, и теперь Великобритания пытается вернуть бюджетные деньги, потраченные на закупки миллионов тестов.

В США FDA выдало первое разрешение тесту на антитела 2 апреля, но для эпидемиологического, а не диагностичеcкого применения. Дело в том, что антитела могут появиться не сразу при попадании вируса в организм, то есть недавно заболевший может дать положительный ПЦР-тест и отрицательный антительный. Поэтому американские тесты можно делать только в лабораториях, а не на приеме у врача для установления диагноза.

В этом сейчас главная проблема: трудно перейти от эпидемиологических исследований к принятию решения о здоровье конкретного человека. Если нам нужно определить общее количество переболевших для установления летальности, ошибка в 10% может считаться приемлемой и компенсироваться охватом. Однако 10% врачей и медсестер, получивших ложно положительный тест и на этом основании работающих без дефицитных средств защиты, рискуют жизнью.

Первые результаты

На самом деле массовое тестирование на антитела имеет смысл, только если переболело значительное количество людей. И хотя существование скрытых инфекций не подвергается сомнению, они все же не охватили существенную часть населения, считают американские эксперты. А немецкие ученые, проведя тестирование в городке Гангельт в Северном Рейне-Вестфалии — одном из ранних очагов эпидемии в стране, обнаружили антитела лишь у 15% жителей. Даже в Ухане эта доля составила лишь 19,1%. Определить, какой процент населения должен переболеть для достижения коллективного иммунитета довольно трудно, нужно знать, сколько человек заражает один больной — а эта цифра для коронавируса не определена точно. Большинство экспертов указывают интервал от 65% до 80%.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Важные результаты может дать исследование очагов инфекции в Италии. Мэр городка Нембро в провинции Бергамо Клаудио Канчелли призвал провести тестирование на антитела всех горожан. Из 11 616 жителей Нембро за март потерял 121. Не все эти смерти официально зарегистрированы как смерти от коронавируса, но годом ранее, в марте 2019-го, там умерли всего 11 человек. Таким образом, городок потерял 1% населения, поэтому, говорит мэр, коллективный иммунитет уже достигнут, и это хорошо бы проверить антительным тестом. Впрочем, такая гигантская смертность уникальна и не повторялась ни в одном из больших городов.

В России тест на антитела предлагают Федеральное медико-биологическое агентство и новосибирский центр «Вектор», но о его надежности ничего не известно. Роспотребнадзор сообщил, что антитела найдены у 3% сопровождавших «Сапсаны» Москва — Санкт-Петербург медиков, но это слишком маленькая группа людей, чтобы по ней судить о реальной распространенности иммунитета.

Координировать усилия по выявлению переболевших взялась ВОЗ. Организация объявила программу Solidarity по распределенным клиническим испытаниям лекарств — кандидатов против вируса. Программа Solidarity II создана по ее образу и подобию и призвана собирать и обобщать информацию из разных стран и помогать обеспечивать ее качество и стандартизацию.

Строго говоря, уверенности в успехе нет. Наука не знает, как устроен человеческий иммунитет к коронавирусу и устойчив ли он — возбудитель COVID-19 живет с нами слишком мало времени. Из Кореи и Китая поступают отдельные сообщения, что вирус возвращается к выздоровевшим больным, а у некоторых из них антитела в крови не определяются. Но пока эксперты склонны относить такие случаи к последствиям неточного тестирования. Во всем мире уже выздоровели почти 450 тыс. пациентов, и их массового повторного заражения не наблюдается.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Об авторах
Александра Борисова, научный журналист, доцент Университета ИТМО
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, пандемия, COVID-19, ВОЗ, тесты
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