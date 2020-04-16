В погоне за антителами: почему они так важны в борьбе с COVID-19

Массированное тестирование на антитела к COVID-19 пока провести нигде не удалось, а число переболевших им не так велико, чтобы можно было говорить о выработке коллективного иммунитета

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11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса SARS CoV-19. Спустя месяц можно уверенно говорить, что число людей с положительными результатами теста на коронавирус не соответствует реальному числу болеющих и переболевших. Дело не в желании властей скрыть правду, а в их неспособности обеспечить адекватный объем тестирования. Тестов не хватает — в разных странах в разной степени, поэтому охват болеющих без симптомов очень мал. Тесты же ПЦР, которыми определяют наличие вирусной ДНК (обычно берут образец из носа и горла), не всегда точны. Более того, в Китае изначально бессимптомные положительные тесты считали за ложные и не вносили в статистику, а таких инфицированных не отслеживали. И только постфактум выяснилось, что бессимптомных больных много и они всего наполовину менее заразны. За прошедшее время многие из них выздоровели, значит, вирусную ДНК ПЦР-тестом у них уже не найти.

Для определения уже перенесенного заболевания существует другой метод — по наличию антител в крови. Выяснить истинное количество переболевших важно по ряду причин. Во-первых, без определения общего числа зараженных невозможно определить летальность вируса — его фундаментальную характеристику. Сейчас доля умерших колеблется в разных странах от десятых долей процента до более десяти процентов, все это издержки некорректного определения числа переболевших. Во-вторых, выявление бессимптомных переболевших позволит изучить динамику распространения, что очень важно для сдерживания эпидемии после выхода из карантина. В-третьих — и этот подход с самого начала предлагала Великобритания в лице премьера Бориса Джонсона — переболевшие смогут не соблюдать карантин и вернуться к полноценной жизни и работе. Наконец, плазма крови выздоровевших с антителами рассматривается как один из способов лечения больных.

Поиск защиты

Антитела — это белки, которые иммунная система вырабатывает как ответ на инфекцию. Различают два типа антител — IgG и IgM, их и позволяет выявить иммуноферментный анализ (его еще называют серологическим исследованием). Концентрация антител IgM повышается вскоре после заболевания и падает до незначительных уровней после выздоровления — это инструмент борьбы с инфекцией в острой фазе. Напротив, антитела IgG — это длительная защита организма, они вырабатываются медленнее, сохраняются дольше и определяют устойчивый иммунитет к инфекции. По ним можно определить ранее перенесенное заболевание либо сделанную прививку.

Анализ на антитела может выявить болезнь, причем быстрее, чем ПЦР, — тест занимает несколько минут, а не несколько часов. В эпидемиологических целях на антитела тестируют для определения присутствия в популяции массовых, но неопасных болезней и оценки их летальности, например в случае гриппа.