Ученые сообщили о завершении разработки тест-системы на антитела к вирусу

Теперь начнутся их клинические испытания. При успешном результате система будет зарегистрирована. Тесты помогают выявить людей с высокой концентрацией антител к коронавирусу, плазму которых можно использовать для тяжелобольных

Российские исследователи завершили работу над тест-системой, которая позволяет определить наличие иммунитета. Об этом в своем Facebook сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов, участвующий в эксперименте.

По его словам, теперь начнутся клинические испытания тестов в независимых лабораториях. Если результаты будут успешными, начнется процедура регистрации, которую, как отметил Ефимов, сейчас упростили.

«Тест не только позволяет выявить уже переболевших, но и отобрать людей с высокой концентрацией антител. Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных. Мы видим, что у большинства наших доноров титр антител достаточно высокий и надеемся, что пока он будет сохраняться, это защитит их от повторного заражения», — написал исследователь.

Он добавил, что антитела — это не единственный инструмент иммунной системы, и работа ученых также направлена на изучение Т-лимфоцитов, которые нужны для распознания фрагментов вируса. Они, по словам Ефимова, обеспечивают «долгосрочную защиту от инфекции — иммунологическую память». Он отметил, что исследователи по-прежнему ищут доноров крови, переболевших COVID-19, готовых поучаствовать в разработках.