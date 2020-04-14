Тест на антитела к коронавирусу появится в лабораториях в течение 10 дней

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Тест на антитела к коронавирусу смогут начать делать в российских серологических лабораториях в течение десяти дней, сообщил в эфире Первого канала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В течение десяти дней тест-система будет доступна для лабораторий России, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови», — сказал Горелов. По его словам, после снятия карантинных мероприятий система будет доступна и для частных лабораторий.

«Единственное, наверное, ограничение, с которым мы столкнемся, — это период самоизоляции, потому что, в отличие от мазка из зева, нужно приехать в лабораторию и сдать анализ крови из вены», — пояснил он. Горелов рекомендовал воздержаться от таких мероприятий на время карантина.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу. При этом, по ее словам, результаты обследования врачей одной из московских больниц показали, что 7% имеют иммунитет к коронавирусу.