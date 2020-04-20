В Петербурге коронавирусом заболели курсанты Военно-медицинской академии
Несколько курсантов военно-медицинской академии им. С. М. Кирова заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.
По данным ведомства, изначально вирус выявили у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий. По итогам дальнейшего тестирования вирус также обнаружили у 55 курсантов других факультетов.
Инфицированные курсанты были изолированы. Их состояние оценивается как нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается.
Как уточнили в Минобороны, все контактировавшие с заболевшими курсантами слушатели находятся под наблюдением медиков на карантине.
Из-за данного инцидента в академии усилили меры по профилактике распространения COVID-19. Проводится дезинфекция помещений и материальных средств.
Как пояснили в ведомстве, инфицированные военные не принимали участие в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине.
17 апреля Минобороны сообщило о заражении коронавирусом
воспитанников Нахимовского морского училища в Москве. Как пояснили в ведомстве, инфекцию выявили у каждого пятого воспитанника из 155 человек. Всего вирусом заразился 31 нахимовец
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом