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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге коронавирусом заболели курсанты Военно-медицинской академии

Несколько курсантов военно-медицинской академии им. С. М. Кирова заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.

По данным ведомства, изначально вирус выявили у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий. По итогам дальнейшего тестирования вирус также обнаружили у 55 курсантов других факультетов.

Инфицированные курсанты были изолированы. Их состояние оценивается как нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается.

Как уточнили в Минобороны, все контактировавшие с заболевшими курсантами слушатели находятся под наблюдением медиков на карантине.

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Из-за данного инцидента в академии усилили меры по профилактике распространения COVID-19. Проводится дезинфекция помещений и материальных средств.

Как пояснили в ведомстве, инфицированные военные не принимали участие в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине.

17 апреля Минобороны сообщило о заражении коронавирусом
воспитанников Нахимовского морского училища в Москве. Как пояснили в ведомстве, инфекцию выявили у каждого пятого воспитанника из 155 человек. Всего вирусом заразился 31 нахимовец

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Санкт-Петербург, академия, Минобороны России, коронавирус
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