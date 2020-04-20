«Яндекс» объяснил удаление меток участников виртуальных митингов

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Метки участников виртуальных митингов в российских городах, которые 20 апреля появились на картах российских городов в «Яндекс.Навигаторе» с помощью сервиса «Разговорчики», были удалены в соответствии с правилами модерации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Разговорчики» в навигаторе помогают пользователям делиться информацией о дорожных событиях. Сообщения, не относящиеся к ситуации на дороге или содержащие мат, всегда модерируются и удаляются», — пояснили в компании.

О том, что комментарии в «Разговорчиках» удаляются, если нарушают законодательство, содержат рекламу, контактную информацию, политические лозунги или призывы, говорится также в разделе «Модерация дорожных событий» в справочных материалах сервиса.

Ранее 20 апреля пользователи нескольких городов России устроили виртуальные акции протеста против режима самоизоляции: на картах «Яндекс.Навигатора» они ставили перед зданиями местных администраций отметки с текстовыми сообщениями. В «Разговорчиках» появились требования отменить самоизоляцию, пропускной режим, ввести режим ЧС, освободить граждан от уплаты налогов и взносов за услуги ЖКХ.