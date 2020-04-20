В Москве, Петербурге и Ростове провели «виртуальные митинги»

Фото: Андрей Любимов / РБК

В нескольких российских городах днем 20 апреля устроили виртуальные митинги с помощью приложения «Яндекс.Навигатор». В частности, активность пользователей отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.

Первые онлайн-собрания начались в Ростове-на-Дону: с помощью сервиса «Разговорчики» местные жители начали ставить метки на карте в районе здания областного правительства со своими комментариями. В них пользователи выражали недовольство введенным режимом самоизоляции.

Сетевой флешмоб подхватили пользователи из Москвы. На момент написания новости в районе Кремля в «Яндекс.Навигатор» можно было увидеть несколько сотен отметок с комментариями, в которых пользователи в числе прочего требовали ввести режим ЧС, отменить налоги и плату за ЖКХ, снять режим самоизоляции. Также жители для привлечения внимания делали в приложении отметки о ДТП и дорожных работах на территории Кремля.

В Санкт-Петербурге пользователи пытались организовать виртуальный митинг около здания Смольного института и на площади Восстания. Однако на момент написания новости отметок сервиса «Разговорчики» в этих районах не было. В «Яндексе» пояснили, что с помощью таких комментариев пользователи сообщают о дорожных событиях. Если они содержат нецензурную лексику или не относятся к ситуации на дороге, то метки удаляются. Если их слишком много и они затрудняют навигацию, то время отображения комментариев сокращается.