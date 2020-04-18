Дептранс Москвы объяснил обновленные правила пользования пропусками

Фото: АГН «Москва»

Департамент транспорта правительства Москвы в своем Telegram-канале разместил подробную инструкцию, в которой разъясняются правила пользования электронными пропусками при помощи социальных карт и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

Как пояснили в ведомстве, указанные карты следует привязать к ранее полученным цифровым пропускам, которые необходимы для передвижения на транспорте в условиях пандемии коронавируса.

Привязать цифровой пропуск к транспортной карте москвичи смогут на портале mos.ru или при помощи СМС-сообщения, отправленного на номер 7377.

В случае отсутствия цифрового пропуска документ необходимо оформить на mos.ru, привязав к нему проездную карту. Для этого при заполнении заявки нужно указать номер проездного.

Тем, у кого нет карт «Тройка» или «Стрелка», рекомендовали приобрести эти карты и привязать к пропускам, поскольку оплата проезда в общественном транспорте с помощью бумажных билетов, банковских карт, устройств с PayPass будет невозможна. Уточняется, что карту необходимо привязать к пропуску минимум за пять часов до поездки.

Столичный дептранс анонсировал автоматизированную систему проверки цифровых пропусков 15 апреля. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Как пояснили в пресс-службе ведомства, данную систему планируется вводить поэтапно, а проверки в общественном транспорте и метро будут проводить не полицейские, а контролеры.

18 апреля Собянин продлил до 1 мая действие режима пропусков. Помимо этого с 22 апреля будет запрещено использование одноразовых билетов в общественном транспорте.