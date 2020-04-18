Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
Нурмагомедов попросил болельщиков уделять внимание родителям Спорт, 18:10 Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19 Общество, 18:05 Дептранс Москвы объяснил обновленные правила пользования пропусками Общество, 18:02 Джокович предложил игрокам жертвовать в фонд помощи теннисистам Спорт, 17:47 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля Общество, 17:40 В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу №1 из-за угрозы коронавируса Общество, 17:28 Суд арестовал и.о. замглавы Хакасии по подозрению в получении взятки Общество, 17:20 СМИ узнали о планах баскетбольной Евролиги завершить сезон в Москве Спорт, 17:04 Захарова обвинила Би-би-си в предвзятом отношении к России из-за COVID-19 Общество, 17:03 Турецкий министр назвал сроки открытия туристического сезона Общество, 16:53 Елизавета II впервые попросила отметить ее день рождения без салюта Общество, 16:35 Самолет с Благодатным огнем вылетел из Израиля в Москву Общество, 16:30 Хакеры атаковали обновленную систему выдачи пропусков для жителей Москвы Технологии и медиа, 16:12 Двукратный чемпион СССР назвал «Спартак» командой среднего уровня Спорт, 16:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Дептранс Москвы объяснил обновленные правила пользования пропусками

Фото: АГН «Москва»

Департамент транспорта правительства Москвы в своем Telegram-канале разместил подробную инструкцию, в которой разъясняются правила пользования электронными пропусками при помощи социальных карт и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

Как пояснили в ведомстве, указанные карты следует привязать к ранее полученным цифровым пропускам, которые необходимы для передвижения на транспорте в условиях пандемии коронавируса.

Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Общество

Привязать цифровой пропуск к транспортной карте москвичи смогут на портале mos.ru или при помощи СМС-сообщения, отправленного на номер 7377.

В случае отсутствия цифрового пропуска документ необходимо оформить на mos.ru, привязав к нему проездную карту. Для этого при заполнении заявки нужно указать номер проездного.

Тем, у кого нет карт «Тройка» или «Стрелка», рекомендовали приобрести эти карты и привязать к пропускам, поскольку оплата проезда в общественном транспорте с помощью бумажных билетов, банковских карт, устройств с PayPass будет невозможна. Уточняется, что карту необходимо привязать к пропуску минимум за пять часов до поездки.

Столичный дептранс анонсировал автоматизированную систему проверки цифровых пропусков 15 апреля. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Как пояснили в пресс-службе ведомства, данную систему планируется вводить поэтапно, а проверки в общественном транспорте и метро будут проводить не полицейские, а контролеры.

Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Общество

18 апреля Собянин продлил до 1 мая действие режима пропусков. Помимо этого с 22 апреля будет запрещено использование одноразовых билетов в общественном транспорте.

Теги: Департамент транспорта Москвы, «Тройка», «Стрелка», пропуск, самоизоляция ..., общественный транспорт
Материалы по теме
Власти Москвы ужесточили введенные из-за коронавируса ограничения
Общество
Медведев объяснил безвыходным положением введение пропусков в Москве
Общество
В общественном транспорте в Москве прекратят продажу одноразовых билетов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter