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Пандемия коронавируса ,  
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Прокуратура назвала фейком данные о штрафах ФСИН за нарушение изоляции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Генпрокуратура назвала фейком информацию о том, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начисляет штрафы за нарушение режима самоизоляции, используя геолокацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его данным, на одном из порталов появилась недостоверная информация о начислении штрафов на сумму 2,5 тыс. руб. В сообщении указывалось, что такие данные появились на сайте ФСИН, однако портал не имеет отношения к ведомству, отметили в Генпрокуратуре.

«Согласно геолокации, вами был нарушен режим самоизоляции, согласно ст. 20.6.1 КоАП», — говорилось в недостоверном сообщении. Оплатить штраф предлагалось на этом же сайте. Авторы фейкового сообщения написали, что в случае неуплаты в течение суток будет возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК), а также на основании ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В Генпрокуратуре отметили, что взысканием штрафов занимается не ФСИН, а Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

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Помимо этого Уральская транспортная прокуратура нашла публикацию под названием «Мое мнение: причина строгой самоизоляции в России», в которой утверждается, что режим изоляции ввели для ограничения прав и свобод россиян и наложения на них штрафов.

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этим публикациям, а если их перенесут на другие сайты, также ограничить к ним доступ.

Ранее в апреле Генпрокуратура требовала заблокировать фейки об отмене наличных из-за ситуации с коронавирусом, о смертельной опасности вакцины от инфекции, сайты с данными о продаже пропусков.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Генпрокуратура, ФСИН, фейк
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