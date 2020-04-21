Прокуратура назвала фейком данные о штрафах ФСИН за нарушение изоляции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Генпрокуратура назвала фейком информацию о том, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начисляет штрафы за нарушение режима самоизоляции, используя геолокацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его данным, на одном из порталов появилась недостоверная информация о начислении штрафов на сумму 2,5 тыс. руб. В сообщении указывалось, что такие данные появились на сайте ФСИН, однако портал не имеет отношения к ведомству, отметили в Генпрокуратуре.

«Согласно геолокации, вами был нарушен режим самоизоляции, согласно ст. 20.6.1 КоАП», — говорилось в недостоверном сообщении. Оплатить штраф предлагалось на этом же сайте. Авторы фейкового сообщения написали, что в случае неуплаты в течение суток будет возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК), а также на основании ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В Генпрокуратуре отметили, что взысканием штрафов занимается не ФСИН, а Федеральная служба судебных приставов (ФССП).