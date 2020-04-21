МВД раскрыло обманувших граждан на 22 млн руб. телефонных мошенников

Фото: МВД РФ

МВД раскрыло две группировки, обманувшие граждан, приобретавших медицинские препараты, на сумму около 22 млн руб. с помощью схемы денежных переводов. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Выявлено свыше 50 эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб от которой составил около 22 млн руб.», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, аферисты выбирали людей, которые до этого покупали лекарства. Им звонили члены группировок, представлялись фальшивыми именами и предлагали жертве получить компенсацию, которая якобы ей причитается. Однако сначала пенсионеры должны были перевести мошенникам деньги на оплату госпошлины, страховки и услуг инкассации.

Для звонков пенсионерам предполагаемые лидеры аферистов организовали полноценные кол-центры. Три центра находились в машинах преступников, которые ездили по Москве, а еще четыре они создали в арендованных квартирах. В целях маскировки пожилым людям звонили с номеров, оформленных через документы третьих лиц.