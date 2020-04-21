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МВД раскрыло обманувших граждан на 22 млн руб. телефонных мошенников

Фото: МВД РФ

МВД раскрыло две группировки, обманувшие граждан, приобретавших медицинские препараты, на сумму около 22 млн руб. с помощью схемы денежных переводов. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Выявлено свыше 50 эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб от которой составил около 22 млн руб.», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, аферисты выбирали людей, которые до этого покупали лекарства. Им звонили члены группировок, представлялись фальшивыми именами и предлагали жертве получить компенсацию, которая якобы ей причитается. Однако сначала пенсионеры должны были перевести мошенникам деньги на оплату госпошлины, страховки и услуг инкассации.

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Для звонков пенсионерам предполагаемые лидеры аферистов организовали полноценные кол-центры. Три центра находились в машинах преступников, которые ездили по Москве, а еще четыре они создали в арендованных квартирах. В целях маскировки пожилым людям звонили с номеров, оформленных через документы третьих лиц.

Полиция установила точное число мошенников, их роли в описанной схеме и способы распределения незаконного дохода. Столичные следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

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Кроме того, сотрудники МВД России совместно с Росгвардией задержали в Московском и Пензенском регионах еще восемь подозреваемых в мошенничестве с денежными переводами пенсионеров. Полицейские нашли у злоумышленников больше 100 бланков свидетельств на компенсационные выплаты и техническое оборудование, которое использовали аферисты. Правоохранители также изъяли базы персональных данных и банковские карты, оформленные на третьих лиц. Всего полиция провела 19 обысков, предварительное расследование продолжается.

Толчком к раскрытию преступной сети, уточняется в сообщении МВД, стало письмо 85-летнего пенсионера из Симферополя. Он заявил, что злоумышленники похитили у него около 560 тыс. руб. сбережений, и попросил разыскать мошенников.

Ранее Сбербанк предупредил о мошенниках, которые похищают деньги с помощью ситуации с коронавирусом. Они предлагают жертвам получить компенсацию и материальную помощь за ущерб от пандемии.

Теги: МВД, пенсионеры, мошенничество
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