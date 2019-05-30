МВД раскрыло масштабную схему обмана пенсионеров под видом ремонта труб

Полицейские задержали более 60 членов преступной группы, которые занимались навязыванием пенсионерам услуг по замене систем отопления и водоснабжения в разных городах, сообщает МВД.

«Используя методы психологического воздействия, злоумышленники входили в доверие к жильцам домов, сообщали им о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости», — указано в сообщении. Преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пенсионеры.

Руководили преступным сообществом три лидера. В каждую группу входили не менее 15 участников, которые обходили квартиры, подбирая потенциальных заказчиков, а затем заключали фиктивные договоры. В МВД также отметили, что в мошенническую схему были вовлечены сантехники, имитирующие деятельность по замене труб и демонтажу систем водоснабжения, а также водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги.

По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 100 человек. В рамках расследования уголовного дела прошли обыски на территории Москвы и области, Санкт-Петербурга и Тверской области в помещениях, арендованных соучастниками в различных бизнес-центрах под офисы, кол-центр и бухгалтерию.