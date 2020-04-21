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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля

Число умерших после заражения коронавирусом в России превысило 400 человек, всего в стране количество заразившихся достигло 47,1 тыс. человек, Дональд Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 47,1 тыс., за прошлые сутки оно увеличилось на 4268 человек. Всего в стране от коронавируса умерли 405 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Выявление более чем 6 тыс. новых носителей коронавирусной инфекции в России в воскресенье, 19 апреля, связано с увеличением числа тестирований, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Эти 6 тыс. возникли в тот день, когда утром в соответствии с рекомендациями ВОЗ правительство рекомендовало всем расширить круг тестируемых контактных лиц», — сказала она.
  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП. По его словам, в далекой перспективе увеличение расходов на медицину до уровня 10% ВВП может быть реально, так как «здравоохранение — ключевой вопрос нацбезопасности и безопасности каждого гражданина, как мы сейчас все убедились».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Экономика России сократится в 2020 году на 4-4,5% в базовом сценарии, прогнозирует АКРА. В худшем случае ее ждет падение на 7,5% из-за вызванного пандемией кризиса.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на 20 апреля превысило 2,31 млн человек, 157,8 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,47 млн человек, более 170 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
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<100 000
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<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (787 тыс.). Испания находится на втором месте (200 тыс.), Италия — на третьем (181,2 тыс.), Франция — на четвертом (156,4 тыс.), Германия — на пятом (147 тыс.). Россия находится на десятой строчке.
  • В ООН потребовали справедливого доступа к вакцинам против коронавируса: все 193 государства-члена Генассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию, выступающую за общедоступность будущих вакцин от коронавируса. В документе страны-участницы попросили генсекретаря ООН Антониу Гуттерриша определить те варианты работы с будущим препаратом, которые обеспечат «справедливый, прозрачный, равноправный, эффективный и своевременный доступ к будущим вакцинам от COVID-19».

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Автор «Черного лебедя» Нассим Талеб предсказал «смерть мегаполисов» после коронавируса, он объяснил, как пандемия изменит бизнес и мировоззрение людей.
  • Дональд Трамп заявил, что временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты. Таким образом президент планирует сохранить рабочие места американцев и продолжить борьбу с распространением коронавируса. 

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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