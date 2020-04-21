В Хабаровске из-за коронавируса уберут с улиц качели и спортивные снаряды

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Хабаровске для борьбы с коронавирусом уберут уличные качели и спортивные снаряды, сообщается на сайте городской администрации.

Причиной стало нарушение жителями города ограничительных мер. По словам начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александра Леонова, местные жители срывают сигнальные ленты, перелезают через заборы, играют в футбол, баскетбол, волейбол, занимаются воркаутом, образуя при этом скопление людей. По его словам, сотрудники управления обнаруживают нарушителей во время регулярных рейдов по уличным спортобъектам.

Леонов предложил на время распространения вируса демонтировать баскетбольные кольца, убрать футбольные ворота, снять качели и отправить все имущество на склады, а после окончания самоизоляции вернуть снаряды на место.

Оперативный штаб Хабаровска по борьбе с коронавирусом одобрил это предложение. «Работа начнется в ближайшее время», — отмечается в сообщении.