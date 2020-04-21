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В Хабаровске из-за коронавируса уберут с улиц качели и спортивные снаряды

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Хабаровске для борьбы с коронавирусом уберут уличные качели и спортивные снаряды, сообщается на сайте городской администрации.

Причиной стало нарушение жителями города ограничительных мер. По словам начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александра Леонова, местные жители срывают сигнальные ленты, перелезают через заборы, играют в футбол, баскетбол, волейбол, занимаются воркаутом, образуя при этом скопление людей. По его словам, сотрудники управления обнаруживают нарушителей во время регулярных рейдов по уличным спортобъектам.

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Леонов предложил на время распространения вируса демонтировать баскетбольные кольца, убрать футбольные ворота, снять качели и отправить все имущество на склады, а после окончания самоизоляции вернуть снаряды на место.

Оперативный штаб Хабаровска по борьбе с коронавирусом одобрил это предложение. «Работа начнется в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

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Режим обязательной всеобщей самоизоляции в крае действует с 1 апреля. Жители могут покидать дома только в случаях крайней необходимости, например, для получения экстренной медицинской помощи, похода в ближайший магазин или выноса мусора. При этом гражданам необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга в общественных местах.

Всего в Хабаровском крае, по последним данным федерального оперштаба, обнаружили 215 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 16 человек выздоровели, пять умерли.

Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом была зарегистрирована в регионе 8 апреля. Умерла 77-летняя женщина с множественными хроническими заболеваниями.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Хабаровск
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